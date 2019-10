Başkan Arda iş dünyasıyla buluştu

Başkan Halil Arda, "Sizlerin desteği, fikir ve önerileriyle İzmir'in dünyaya açılan kapısı Gaziemir'i dünyaya tanıtacağız" dedi

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, bacasız sanayinin merkezi olan Sarnıç'ta faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileriyle tanışma toplantısında bir araya geldi. Gaziemir Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıda Belediye Başkanı Halil Arda, projelerini sanayici ve iş insanlarına anlattı. Katılımcılara, proje ve fikirleriyle Gaziemir'e katkı koymaları çağrısı yapan Başkan Arda, iş insanlarından gelen talep ve önerileri de dinledi.

Gaziemir dünyaya açılıyor

Hayata geçirdiği çalışmalar ve planladığı projeler hakkında katılımcılara bilgi veren Başkan Halil Arda, Gaziemir'in geleceğini planlarken, projelerini hayata geçirirken her kesimin görüşlerini aldığının altını çizdi. Başkan Halil Arda, "İlçenin dinamiği olan siz iş insanlarımızı çok önemsiyorum. Bugün sizinle tanışmak, fikirlerimi paylaşmak ve sizlerin öneri ve taleplerinizi dinlemek için bir araya geldik. Sarnıçta ne tür işyerlerimiz var, neler yapılıyor? Birlikte neler yapabiliriz, benim nerede olmamı istiyorsunuz?Nerede olmamı istiyorsanız ben orada olacağım. Belediye olarak size her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

Birçok dünya kentiyle iletişim halinde olduklarını, bu kentlerle 'kardeş kent' olacaklarını, Gaziemir ile dünya kentleri arasındaki ilişkiyi güçlendireceklerini ifade eden Başkan Arda, "Küreselleşmeyle birlikte uluslararası ilişkilerin boyutu değişti. Artık kentler birbiriyle kardeş olmaya başladı. Bu kardeşlik bugüne kadar Gaziemir'de sadece halk oyunları anlamında yürümüş. 22 yıldır yapılan çocuk festivali eşliğinde yürümüş. Ben şehirler arasındaki kardeşlik ilişkilerinin eğitim ve ekonomi alanlarında sürdürülmesinden yanayım. Yurt dışına çıktığımda ilk önce üniversiteleri ve işveren derneklerini ziyaret ediyorum. Buralarda eğitim sistemi, ekonomi sistemi nasıl çalışıyor, bunları anlamaya çalışıyorum. Buradaki gücümüzü de sizlerin sayesinde anlamaya çalışacağız" dedi.

'Kentler dinamiklerini değerlendirmeli'

Kentlerin sahip olduğu değerleri, dinamikleri iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Başkan Arda sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim bir köyümüz, tarımımız, hayvancılığımız yok. Bizim arkeolojik kalıntımız, tarihsel geçmişimiz yok. Bizim deniz kıyımız, turizmimiz yok. İlçemizi iyi tanımamız, dinamiklerini iyi bilmemiz gerekiyor.Bizim sadece havalimanımız, serbest bölgemiz ve fuarımız var. Bir de sizin gibi işverenlerimiz var. Büyük bir potansiyelimiz var Sarnıç bölgesinde. Bütün bu kurumlarla birlikte, sizlerle birlikte İzmir'in dünyaya açılan kapısı olduğumuzu söylüyorum. Gaziemir İzmir'in dünyaya açılan kapısı. Dünyaya açılıyoruz da o dünya da kendimize bir yer edinebildik mi? Bütün çabam bundan sonra uluslararası ilişkiler ve bunun temelinde de insana yatırım olan eğitim ve ekonomi olacak. Bu anlayışla eğitim alanında hayata geçirdiğimiz ilk projemiz olan YABO ile yurt dışında lisans, lisansüstü, doktora ve yabancı dil programlarına burslu katılmak isteyen öğrencilere YABO'da ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz."

'Dünya kentleri arasında köprü olacağım'

İş insanlarına yurt dışında yürütecekleri çalışmalarda destek vereceklerini ifade eden Başkan Arda sözlerini şöyle sürdürdü: "Kurduğumuz dış ilişkiler birimimiz YABO projesinin yanında kardeş belediye ve Avrupa Birliği projelerini de yürütüyor. Bu ofisten hepiniz faydalanabilirsiniz. Buradaki arkadaşlarımız yurtdışı gezilerinizde sizin yanınızda yer alabilir. Her türlü işbirliğine açığız. Vizyonumuz dünyaya açık. Sizlerle birlikte çalışmak istiyoruz. Belediye başkanı olarak sizler ve dünya kentleri arasında köprü görevi yapmak istiyorum. Sizlerin her zaman yanındayım. Sizlerle birlikte; ekipsel anlayışla çalışmak, Gaziemir'i dünyaya açmak istiyorum. Beni davet ettiğiniz her yerde olmak, her türlü desteği vereceğim. Aynı zamanda sizinde Gaziemir'e destek vereceğinize inanıyorum."