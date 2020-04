Başkan Arı, vatandaşlara koruyucu yüz siperliği dağıttı - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara koruyucu yüz siperliği dağıttı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Arı'nın vatandaşlara çok sayıda koruyucu yüz siperliği dağıtımı gerçekleştirdiği, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunduğu belirtildi.



Koronavirüsle mücadele konusunda belediyece yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, Arı'nın görüşlerine de yer verildi.



Salgının başladığı ilk günlerden itibaren dezenfekte ve hijyen çalışmalarına başladıklarını ve kısa sürede şehirde dezenfekte edilmeyen hiçbir nokta bırakmadıklarını ifade eden Arı, şunları kaydetti:



"Koronavirüsle mücadelede Türkiye'de ilk harekete geçen belediyelerden biri olduk. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte seferber olduk. Caddeleri, sokakları, park ve bahçeleri, kurum ve kuruluşları, toplu taşıma araçlarını dezenfekte ettik. Bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında maske dağıtımı noktasında da önemli adımlar attık. Bugüne kadar on binlerce maskeyi vatandaşlarımıza ulaştırmayı başardık. Eğer bir an önce normal yaşama dönmek istiyorsak açıklanan tedbirlere de sıkı sıkıya bağlı kalmamız gerekiyor. Her birimiz sosyal izolasyonumuzu sağlamalıyız. Gücünü temas ortamından alan virüse karşı sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmek durumundayız."

Arı, maske ve koruyucu siperlik dağıtımlarının önümüzdeki günlerde de süreceğini ifade etti.