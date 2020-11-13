Başkan Arısoy'dan İBB Meclisi'ne "sansür" soru önergesi - Son Dakika

Başkan Arısoy'dan İBB Meclisi'ne "sansür" soru önergesi

13.11.2020 17:05
Başkan Arısoy'dan İBB Meclisi'ne

İstanbul Büyükşehir Belediyesi idarecilerinin, Kültür A.Ş'nin bastığı binlerce kitabı kütüphanelere gönderirken eski yönetimin takdim yazılarını ve künye kısımlarını çıkarması İBB Meclisinin gündemine geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi idarecilerinin, Kültür A.Ş'nin bastığı binlerce kitabı kütüphanelere gönderirken eski yönetimin takdim yazılarını ve künye kısımlarını çıkarması İBB Meclisinin gündemine geldi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, konuyla ilgili İBB Meclisi'nde soru önergesi verdi, önerge kapsamında yanıtlanmasını istediği soruları yöneltti.

Kültür ve Turizm eski Bakan Yardımcısı olan Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy şunları ifade etti: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu bundan iki ay önce, 10 Eylül günü yaptığı açıklamada, "200 bin kitap kütüphaneleriyle buluşuyor" sloganıyla organize edilen proje kapsamında, başvuran 2 bin 317 kütüphaneye İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayını olan, çoğu İstanbul'la ilgili 200 bini aşkın kitap gönderileceğini, bu kitapların birbirinden güzel, çok kıymetli, kütüphaneleri çok zenginleştirecek nitelikte olduğunu söyledi. Ancak kitaplar adreslerine varınca, kavuşma sevinciyle kapaklarını çevirenler künye sayfalarının koparıldığını fark ettiler. Falçatayla başlandığı, sonradan daha profesyonel davranılıp matbaa giyotiniyle devam ettiği anlaşılan bu kıyımın sebebi belli ki, önceki dönemde kitapları hazırlayan, yayınlayan ve yeni yönetime emanet edenlerin isimlerini unutturmaktı" dedi.

"Künye sayfaları bir kitabın kimliği niteliğindedir"

Sözlerine devam eden Arısoy, " Eserin hazırlanıp yayınlanmasında emeği, katkısı olanları bildiren künye sayfaları bir kitabın kimliği niteliğindedir. Kitap, künyesi ile bibliyografya, katalog, indeks ve arşivlere girer; referans gösterilir, atıf alır. Künye sayfası olmayan kitap kimliksizdir. Ayrıca basın kanunu herhangi bir süreli ve süresiz eserin yayınından sorumlu olanların isimlerinin belirtilmesini mecbur tutar. AK Parti döneminde yayınlanan kitaplar, Sayın Başkanın da belirttiği gibi çok güzel ve kıymetli eserler. Yeni yönetim bir kültür mirası devraldı. Zaten öyle olmasa Sayın Başkan bu kitapları dağıtmaya layık görmez, gönül rahatlığıyla içlerine ismini ve sözlerini taşıyan ayracı koymazdı. Ayraçta "Medeniyet ve hoşgörü değerlerini yaymak için çalışıyor ve bunun için kitap yayımlıyoruz" diyor. Önceki yönetimin yaptığı iyi işleri sahiplenmek güzel; bu işleri yapanların isimlerine tahammül göstermemek ise can sıkıcı, ümit kırıcı. Geçmişe dair izleri silmek, tarihte çeşitli biçimlerde karşımıza çıkan bir tutumdur. Bir anıt eserin kitabesini kazımak, böylece tarihini gizlemek, eserin banisini hiçe saymak neyse, bir kitabın künye sayfalarını yok etmek de odur" dedi.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Arısoy'a destek vererek "Bir şehrin kültürel mirası o şehrin hafızasıdır. İBB bu yaptığıyla sadece geçmişin izlerini değil, İstanbul'un kültürel hafızasını ve mirasını da yok etmeye çalışıyor" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Başkan Arısoy'dan İBB Meclisi'ne sansür soru önergesi
Başkan Arısoy'dan İBB Meclisi'ne sansür soru önergesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zeytinburnu, İstanbul, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Arısoy'dan İBB Meclisi'ne 'sansür' soru önergesi - Son Dakika


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