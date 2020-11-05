Başkan Atabay, "Doğa katliamına dur diyeceğiz" - Son Dakika

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Didim'e yapılmak istenen balık çiftliklerine karşı verilecek mücadele konusunda Sivil Toplum Kuruluşu temsilciler ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz yıl Didim Halkı tarafından yaklaşık olarak toplanan kırk bin imza ile engellenen Balık Çiftliklerinin yeniden yapılmak istenmesi ile ilgili ÇED raporunun askıya çıkarılması ve mevcut tesislerin kapasite arttırılmasına yönelik mücadele etmek amacıyla Didim Belediyesi Altınkum Ek hizmet binasından bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'ın başkanlık ettiği toplantıya; CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsener, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, E. Öznur Gündoğdu, Zeynel Şener, Belediye Meclis üyeleri, Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, Didim Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç, Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım ve ilçede faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı.

İlçeye yapılacak olan Balık Çiftliklerinin doğaya ve çevreye büyük zararlar vereceğini altını çizen Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Balık Çiftlikleri ÇED Raporu ve Mevcut Balık Çiftliklerinin Kapasite artırımı konuları ve bu konular karşısında verilecek mücadelede izlenecek yöntemler ile ilgili kentimizde bulunan Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Kentimizin tüm paydaşları ile birlikte, planlanan bu doğa katliamına karşı mücadele edeceğiz" dedi. - AYDIN