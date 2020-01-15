Başkan Atabay, "Fizibilite Raporu'nu kabul etmemiz mümkün değildir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Atabay, 'Fizibilite Raporu'nu kabul etmemiz mümkün değildir' - Son Dakika

Başkan Atabay, "Fizibilite Raporu'nu kabul etmemiz mümkün değildir"

7 saat önce

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim'de kurulması planlanan Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Raporu'nu kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Başkan Atabay,

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim'de kurulması planlanan Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Raporu'nu kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.


Başkan Atabay konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Geçmişi tarih öncesine uzanan, bir kültür mozaiği ve doğal güzellikleri ile emsalsiz olan kentimizde yer alan mülkiyeti hazineye ait 1662 parsel üzerinde kurulması planlanan Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Raporu açıklama toplantısındaydık. Bir tarafta, Kuşadası'na kadar uzanan yaklaşık 11 bin hektar büyüklükteki Menderes Deltası 1. Derece Doğal Sit Alanı, diğer tarafta alanın içinden geçen Tarihi Apollon Tapınağı ile Filozoflar şehri Milet antik kentini bir birine bağlayan Kutsal Yol 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve aynı zamanda Didim yarımadasının eşsiz denizi, havası ve doğal güzellikleri. Karşımızda da, 1662 parsel üzerinde kurulması planlanan Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi. Ne acıdır ki; bu toplantı korunması gerekli alanları geliştirme ve kentimizin turizmine kazandırma kentimizin ve dolayısıyla ülkemizin ekonomisine katkıda bulunacak bir turizm cazibe merkezi haline nasıl getiririz toplantısı değil. Bu korunması gerekli alanların tam ortasında "Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi" nasıl kurarız toplantısı. İçerde bilimsellikten uzak bir biçimde hazırlanmış, sadece bir kesime fayda sağlaması amacı ile hazırlanmış, ısmarlama bir sözde "Fizibilite Raporu" toplantısı dinledik. Aynı alanda, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Dilek Yarım adası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı koruma alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce 1. Derece Doğal Sit Alanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce Kutsal yol 1. Derece Arkeolojik Sit ve Koruma Alanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünce, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, karar altına alınmış ve tescillenmişken, aynı kurumların bu gün aynı alanda kurulması planlanan Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi'ne nasıl olumlu görüş verdikleri ya da verdikleri olumsuz görüşleri bugün nasıl olumlu hale getirdiklerini anlamak mümkün değildir" dedi.


"Kentimizi yok sayan "Fizibilite Raporunu" kabul etmiyoruz


Didim'de tatil ve kültür turizmi kapsamında toplam 900 bin yerli ve yabancı turisti misafir ettiklerini belirten Başkan Atabay, "Bunu daha nasıl geliştirir, kent ile ülke ekonomimize nasıl katkıda bulunuruz diye düşünüyor ve bunları yürütürken ekolojik ayak izimizi minimum seviyelere nasıl indiririz diye çabalıyoruz. Hal böyle iken karşılaştığımız; doğayı, tarihi, turizmi ve top yekun kentimizi yok sayan "fizibilite raporunu" kabul etmemiz mümkün değildir. Hazırlanan raporda da görüldüğü üzere, sadece günlük kullanılacak yem tonajı ile, hakim rüzgarın da kuzeyden esmesi ile birlikte, tüm doğaya zararlı atık maddeler ve ağır endüstriyel koku kentimizin en önemli turizm sahili olan Altınkum bölgesine sirayet edecektir. Bu durum kentimizin tescilli, tabiri caizse şifalı olarak görülen havasının olumlu etkisini kaybetmesine hatta zamanla, solunması zor bir hale gelmesine sebep olacaktır. Hava kirliliğinin yanı sıra, temizliği ve sağlığı için yoğun çaba sarf ettiğimiz sahillerimizin, kurulması planlanan sanayi bölgesinin oluşturduğu fiziksel atıklar sonucu denize girmenin dahi tehlikeli olduğu bir alana dönüşecektir. Doğayı ve insanı hiçe sayan bu raporun Didim halkı tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Biz bir turizm kenti ve yöneticileri olarak; her geçen gün kültür turizmini ve agro turizmi kentimizde daha görünür ve muktedir kılmaya çalışırken, tüm festivallerde bu kavramların altını çizerek yüzümüzü bu ideallere çevirmişken kimse bizden sessiz kalmamızı bekleyemez. Bu hem kendi vizyonumuza, hem kentimiz için koyduğumuz hedeflere hem de çocuklarımızın geleceğine ihanettir. Bu kadar yanlı bir fizibilite raporu olamaz. Daha önce de söylediğimiz gibi yer seçimi son derece hatalıdır. Bu bir başlangıçtır ve balık baştan kokmuştur" diye konuştu. - AYDIN

Organize Sanayi Bölgesi, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi!
Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı Destan Arda, şakalaşırken kırılan ayna parçasının boğazına saplanmasıyla öldü

Son Dakika Haberleri
21:17 Başkan Altay: Tüm şehirlerimizi birlikte çalışmaya davet ediyorum - Son Dakika
21:16 BAKAN ÇAVUŞOĞLU AÇIKLAMALARDA BULUNDU - 2 - Son Dakika
21:16 3 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi - Son Dakika
21:16 Almanya uyruklu yabancı 3 terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika
21:16 Gazetecileri Koruma Komitesinden Mısır'a AA çalışanlarını derhal serbest bırakması çağrısı - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika
18:00 Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 21:19:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Atabay, "Fizibilite Raporu'nu kabul etmemiz mümkün değildir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]