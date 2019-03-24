Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç Demokratik Kitle Örgütleriyle Buluştu

Başkan Ataç Demokratik Kitle Örgütleriyle Buluştu

39 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, demokratik kitle örgütleri yönetici ve üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Ataç Demokratik Kitle Örgütleriyle Buluştu, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, demokratik kitle örgütleri yönetici ve üyeleri ile bir araya geldi.

Bir davet salonunda düzenlenen etkinliğe DİSK bünyesindeki sendikaların yanı sıra KESK, Tabipler Odası, TMMOB, Demokrasi için Dayanışma Platformu'ndan dernekler, Tüm Bel-Sen, Eğitim-İş temsilcileri ile CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü ile çok sayıda sendika üyesi katıldı. Ataç burada sendikalar ile her zaman yakın ilişkiler içinde ve örgütlü mücadelenin destekçisi olduğunu ifade etti.

DİSK yönetimine ziyaret

Başkan Ataç daha sonra DİSK ve bünyesindeki sendikaların temsilcilerini de ziyaret etti. Buluşmada DİSK Bölge Temsilcisi Günay Ayaz'ın yanı sıra DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Arı, Sosyal-İş İl temsilcisi Nuri Ümit, DİSK Nakliyat İş Eskişehir Şube Başkanı Ali Özçelik ile bir araya gelen Başkan Ataç, kent ve ülke gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Sendika yöneticileri Başkan Ataç'a ziyaretinden dolayı ve emekçilerin destekçisi olduğu için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:19 Kaynak: İHA

Tepebaşı, Eskişehir, Güncel
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