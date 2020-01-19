Başkan Ataç'tan Boğaziçi Üniversitesi'ne ziyaret - Son Dakika

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ile bir araya geldi.



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın Türkiye'nin köklü eğitim kurumları ile temasları sürüyor. Başkan Ataç son olarak Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan'ı makamında ziyaret etti. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş'ın da bulunduğu ziyarette Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği eğitim projeleri hakkında Özkan'a bilgiler verdi. Eğitim konusunda sağlanabilecek iş birliklerine dair fikir alışverişi yapılan görüşmede, yerel yönetimlerin eğitimdeki yeri de konuşuldu. Konuklarını ağırlamaktan dolayı memnuniyetini ifade eden ve aynı zamanda kendisi de Eskişehirli olan Özkan, Başkan Ataç'ı hayata geçirdiği çalışmalardan ötürü tebrik etti. Başkan Ataç da Özkan'a, ülkenin en prestijli kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi'nde sürdürdüğü başarılı çalışmalarının devamını diledi.



Ziyarette Başkan Ataç günün anısına Rektör Özkan'a Devrim arabasının camdan bir figürü ile "Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir" kitabını armağan etti. Rektör Özkan da Başkan Ataç'a Boğaziçi Üniversitesi'nin yayınlarını takdim etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR