Başkan Ataç'tan Müsiad'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi Başkanlığına seçilen Hakan Duman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi Başkanlığına seçilen Hakan Duman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Gerçekleşen ziyarette Başkan Ataç ile birlikte Duman'ı ziyarete gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Sarar Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar da yeni yönetime başarılar diledi. Burada bir konuşma yapan Duman, "Ben MÜSİAD'da geçmiş dönemde de başkan yardımcısıydım. Sağ olsun Ahmet Başkanın geçmiş dönemlerden bu yana bizlere büyük destekleri oldu, ilgisini eksik etmedi. Kazım Başkan da aynı şekilde, Utku Bey de aynı şekilde bize alaka gösterdiler. Biliyorsunuz piyasada bir gönül belediyeciliği sloganı var. Sağ olsun Ahmet Başkanım bunu zaten yıllardır yapıyor, herkesin gönlünde. Hizmetlerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ziyaretinizden dolayı da çok mutlu olduk" dedi.



Başkan Ataç ise, "Öncelikle yeni yönetiminize başarılar diliyorum. Bildiğimiz, sevdiğimiz insanlar MÜSİAD'da göreve geldiği için ayrıca mutlu oldum. Vahap Satıcıoğlu'na da buradan bir kez daha rahmet diliyorum, kendisini çok erken kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Görevler bugün var, yarın yok arkadaşlar. O açıdan insani değerlerimizi hep ön planda tutmamız lazım. Çünkü bu şehirde hep birlikte yaşayacağız. Yıllardan beri iş adamları dernekleri ile güzel ilişkilerimiz oldu. Kentimize hep birlikte güzel hizmetler yaparsak bu hepimiz için bir kazanım olacaktır. Özellikle belediye hizmetlerini ben ibadet gibi düşünürüm, çok önemlidir. İnsanların duasını alabilirsiniz, yüzünü güldürebilirsiniz. Ben burada gösterdiğiniz ev sahipliği için teşekkür ediyorum, umuyorum çok başarılı olursunuz" şeklinde konuştu.



Ziyaret, hep birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

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