Başkan Atay'dan Çölyak Hastalarına glütensiz gıda paketi - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'nde, ilçedeki Çölyak hastalarını unutmadı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bu yıl anneler gününe denk gelen 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'nde, Aydın Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği üyesi olan ilçedeki 51 Çölyak hastasına ulaştı.

Efeler Belediyesi Efe Halk Masa ekipleri; buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten isimli bir maddeye karşı hassasiyet yaşayan Çölyak hastaları için hazırladıkları glütensiz gıda paketlerini, hasta ve hasta yakınlarına ulaştırdı. Kadıköy, Kuyulu, Umurlu, Ovaeymir gibi Efeler'in dört bir yanındaki mahallelerde aileleri ziyaret eden Efe Halk Masa ekipleri, verdikleri gıda paketlerinin yanı sıra, Çölyak hastası evladı olan annelerin de anneler gününü kutlayarak hediyeler verdi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Çölyak hastalarının tükettiği ürünlerin temini ne yazık ki zor ve maliyetli. Bu yıl anneler gününe denk gelen Dünya Çölyak Günü'nde, ailelere yanlarında olduğumuzu göstermek ve kendilerini ziyaret etmek istedik. Efeler Belediyesi olarak Çölyak hastalarına verdiğimiz desteği sürdüreceğiz." dedi.

Efeler'de yaşayan Çölyak hastaları ve hasta yakınları ise Başkan Atay'a anlamlı davranışından dolayı teşekkür etti. - AYDIN