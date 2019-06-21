Başkan Atay'dan muhtarlara: "Birlikte başaracağız"

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Efeler ilçesindeki 83 mahalle muhtarı ile kahvaltıda bir araya geldi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Efeler ilçesindeki 83 mahalle muhtarı ile kahvaltıda bir araya geldi.



Turistik Park'ta düzenlenen kahvaltıya Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, birim müdürleri ve ilçede görev yapan mahalle muhtarları katıldı.



Efeler İlçesi'nde bulunan mahalle muhtarları ile bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, mahallelerde yapılacak projeler ile ilgili muhtarları bilgilendirirken, mahalle sorunları ile ilgili de fikir alışverişinde bulundu. Kahvaltılı toplantıda dağıtılan anketlere, mahallelerin sıkıntılarını ve mahalle sakinleri tarafından iletilen taleplerin, muhtarlar tarafından doldurulmasını isteyen Başkan Atay, "Mahalle sakinlerimizin talepleri bizim için çok önemli, sizlerin de tespitlerinizle ilgili birim müdürlerimiz çalışmalar yürütecekler. Bu sayede geçici değil kalıcı çözümler sunacağız" dedi.



Kahvaltı buluşmasında bütün mahalle muhtarlarına seslenen Atay, " Mahallelerinizin sorunlarını tespit etmek amacı ile sizlere bir form dağıttık, bunları topladıktan sonra en önemli sorunlarınızın çözümü için planlama yapacak ve bunları hayata geçireceğiz. Bundan sonra ki beş yıllık süreçte birlikte çalışma yürütecek ve birlikte uyum içerisinde çalışacağız. Halka hizmet için seçildik, hepimiz kamu görevlisiyiz. Kimse bu koltuklarda ömür boyu kalmıyor önümüzdeki bu beş yıl uzun bir süreç değil, göz açıp kapatıncaya geçip gidiyor. Önemli olan zamanı ve elimizdeki parayı ekonomik olarak kullanıp, sorunlarımızı çözmek.



Ben seçim zamanı çok söz verdim, bu sözlerimi sırası ile gerçekleştirmek durumundayım. Kadınlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına kreş yapacağız dedik. Üç olan kreş sayımızı yediye çıkarttık, Mimar Sinan Mahallesi'nde yapılacak olan Matematik Parkı için kolları sıvadık. Ayrıca artık muhatap bulma derdinizi ortadan kaldıracak olan bir sistem kuruyoruz. Efeler'de direkt olarak verilecek olan numarayı arayacak, yaşadığınız sıkıntıları ilettikten sonra kırk sekiz saat içerisinde tarafınıza geri dönüş sağlayacağız. Bu sistemi bir - bir buçuk ay içerisinde hayata geçireceğiz. Sistemi bu kadar önemsememin bir sebebi var; her vatandaşa eşit muamele yapılabilmesi, isteği olan vatandaşın talep iletme hakkının herkes ile eşit bir platformda olması, insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırma açısından çok önemli. Sorumluluk alanımıza dahil etmiş olduğumuz Pınarbaşı ile ilgili çok güzel projelerimiz var. Zafer Meydanı'ndaki minibüs durağı için düşündüğümüz proje ile ilgili önümüzdeki aylarda temel atmayı hedefliyoruz. Festivaller gerçekleştireceğiz, 4 – 7 Eylül arası ilk festivalimiz olacak. 7 Eylül'ün özgürlüğe kavuştuğumuz günün, bütün gençlerimizin tarafından bilinmesi adına farklı bir organizasyon düzenleyeceğiz. 29 Ekim'i de çok farklı kutlayacağız" diye konuştu.



Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Efeler'i marka şehir yapacak olan projelerden bahsetti. El ele, uyum içerisinde beş yıl çalışma temennisinde bulunan Başkan Atay, katılan tüm muhtarlara teşekkür etti. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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