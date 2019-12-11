Başkan Aydıner'den Esma Çevik'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Aydıner'den Esma Çevik'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Başkan Aydıner'den Esma Çevik'in ailesine taziye ziyareti

6 saat önce

Başkan Atila Aydıner ile Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Bayrampaşalı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan Aydıner'den Esma Çevik'in ailesine taziye ziyareti, System.String[]

Başkan Atila Aydıner ile Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Bayrampaşalı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Türkiye'nin sayılı kadın bomba imha uzmanlarından Bayrampaşalı şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in düzenlenen törenle Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilmesinin ardından Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa İlçe Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile birlikte şehidin Bayrampaşa Orta Mahalle'deki acılı ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Esma Çevik'in ailesine her zaman destek olacaklarını söyleyen Başkan Aydıner, "Bayrampaşa'mızın evladı aziz şehidimiz Esma Çevik kardeşimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, Esma kardeşimizin ve tüm şehitlerimizin mekanını cennet etsin" dedi. - İSTANBUL

Atila Aydıner, Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:33 Kaynak: İHA
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