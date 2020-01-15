Başkan Babaoğlu, "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi"ne katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Babaoğlu, 'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne katıldı - Son Dakika

Başkan Babaoğlu, "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi"ne katıldı

6 saat önce

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" açılışı ve sunumlarına katılarak, değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Babaoğlu,

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" açılışı ve sunumlarına katılarak, değerlendirmelerde bulundu.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Başkan Babaoğlu, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ve Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hızır Çağrı Güngör ile birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da gerçekleştirilen, "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi"ne katılarak, bir konuşma yaptı. Tüm hazırlıklarla Türkiye'nin akıllı şehirler konusunda, dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, marka şehirler hedeflerine giden yolun akıllı şehir çözümlerinden geçtiğini ifade etti.


Kongre ile ilgili konuşan Başkan Babaoğlu ise, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleştirilen bu toplantıların ülkemizin geleceği adına büyük önem taşıdığına inanmaktayız. Akıllı şehir teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması ve belediyelerde hizmet sunum standartlarının yükseltilmesini amaçlayan bu kongrede, Hendek Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaları bir kez daha değerlendirme fırsatı bulduk. Vatandaşlarımızın işini kolaylaştıracak dijital dönüşümlerle ilgili Hendek olarak ulaşım, alt yapı, üst yapı, su yönetimi, aydınlatma ve şehir teknolojileri üzerine yaptığımız çalışmaları gözden geçirdik" dedi.


Başkan Babaoğlu Akıllı Şehir hedefi doğrultusunda attıkları adımların doğru olduğunu görmekten mutluluk duyduklarını söyleyerek, "Şehir imajı ve itibarını yükselterek, verim ve kaliteliyi esas alıp, tasarrufu ön plana çıkaran akıllı şehir uygulamalarında yeni fikirlerin sahibi olduk. Akıllı Şehir Hendek projemizi geliştirip, yeniliklerle revize edip yolumuza devam edeceğiz. Hendek yeniliğin, değişimin, gelişimin öncüsü olacak" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Türkiye, Hendek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:07 Kaynak: İHA
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