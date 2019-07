Başkan Babaoğlu, hizmetlerini anlattı

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 100 günlük icraatlarını kamuoyu ile paylaştı.Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, mevcut kaynaklarla vatandaşlara verdiği sözleri hayata geçiriyor. 100 günlük icraatlarını Başkan Babaoğlu, Hendek Belediyesinde şeffaflık ve katılımcı yönetimi esas alan bir anlayışı hakim kıldıklarını söyledi. Babaoğlu, "Adalet ve eşitlikten asla vazgeçmeyiz. Etkin ve verimli projelerle Hendek'i adından söz ettiren, marka değeri yüksek, her alanda sıçrama yapmış, kıskanılan bir şehir haline getireceğiz. Eğitimden, kültüre, sosyal projelerden birçok alana kadar Hendek'te fark oluşturacak aratacak hizmetleri kademeli olarak hizmete sokacağız" dedi.Hendek Belediyesine Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin eklendiğini ifade eden Babaoğlu, "Vatandaşlarımızın her talebini değerlendiriyoruz. Şuan 91 mahallemizde tüm ekiplerimiz temel sorunların çözülmesi, taleplerin yerine getirilmesi noktasında seferber olmuş durumda. Hendek'te her şey kademeli olarak hayata geçiyor. Seçim öncesi ne söz verdiysek, bir daha ki seçim dönemine kadar hepsi tamamlanacak, hatta fazlası Hendek'e kazandırılacak. Kurumlar arası işbirliğine çok önem veriyoruz. Alt yapı, üst yapı, şehirleşme, konut, kentsel dönüşüm, deprem, eğitim, kültür, spor , sanat ve akıllı şehirleşme gibi birçok konuda atacağımız adımlar var. Bu doğrultuda basın mensuplarımızla sık sık bir araya gelerek değerlendirmeler yapacağız. Vatandaşın doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi çok önemli. Bu duygularla 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramınızı kutluyorum" dedi.Sanayileşmeye önem verdiğini belirten Başkan Babaoğlu, "Sanayi ve kentleşmeye önem verdiğimiz gibi yeşil, doğa ve tarım olmazsa olmazımızdır. Çevreye duyarlı her yatırımı destekliyoruz. Düzensiz ve kuralsız hiçbir konuya tahammülümüz yok. Hendek'te kısa bir süre içinde hiçbir ayrım yapmadan tüm hizmet alanımız içinde yol sorunu diye bir konu kalmayacak. Bu hedefle ilçemizin çeşitli bölgelerinde 1,6 kilometre uzunluğunda yeni yol açılırken, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli olarak 13,1 kilometre uzunluğunda yolda asfalt yama çalışması, 82,65 kilometrelik stabilize yol bakımı, 15 bin 790 metre uzunluğundaki alanda malzeme serim çalışması yapıldı. 11 bin 810 metrekare yeni yapılan kilitli parke, bin 72 metrekarelik alanda kilitli parke bakım çalışması, 5,6 km uzunluğunda kaldırım yenileme yapılırken, 380 metrelik yeni yağmur suyu hattı, 3,12 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattına bakım-onarım yenileme yapıldı. Tüm oyun parklarımız ve spor sahalarımız bakım onarımları yapılarak, çeşitli yatırımlarla gençlerimizin oyun ve spor alanları genişletildi. Yeşili koruyan ve arttıran çalışmalar yaptık" diye konuştu.Başkan Bababoğlu açıklamalarının devamında şöyle konuştu: "Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine çeşitli birimlerimiz tarafından 105 ayrı denetim yapıldı. Bunların dışında dilenci ve seyyar, çevre, imar, zemin etüdü, inşaat ve iskan denetimi yapıldı. İşverenle iş arayan arasında köprü vazifesi gören belediyemizde faaliyet gösteren Bel-İş birimimizde son 100 günde 557 yeni kayıt yapıldı. Bu başvuruların 24'ü Hendek dışından gelirken, 11'ini engelli vatandaşlarımız oluşturdu. Bel-İş belediyemizin en iyi çalışan birimlerinden biri olacak. İstihdam başvuruları dışında belediyemiz Çözüm Merkezine 2 bin 496 başvuru gelirken, bu başvurular değerlendirmeye alındı. Hoş geldin bebek projesi kapsamında 150 anneye bebek çantası verildi. Ramazan ayında bin 177 vatandaşımıza Hendek kart aracılığıyla destek olduk. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek düsturuyla 81 ihtiyaç sahibi ailemize nakdi yardımda bulunduk. 38 eve ise sıcak AŞ uygulaması sürürken, 761 vatandaşımıza gıda yardımı yapıldı.""Sosyal belediyecilik gereği yaşlı ve engelli hizmetleri kapsamında 112 evin temizliği yapılarak, yatalak durumdaki vatandaşlarımıza kişisel temizlik hizmeti verildi. 37 engelli ve 51 hasta vatandaşımıza nakil hizmeti verilirken, 7 kişiye tekerlekli sandalye, 20 kişiye hasta yatağı, 7 kişiye koltuk değneği, 626 adet hasta bezi, 5 yürüteç ve 1 oksijen tüpü desteği verildi. Sosyal destek kapsamında başkanlık makamına gelen çiçekler nakil aracı alınmak üzere ihale usulü satıldı. Selman Dede Sünnet etkinlikleri kapsamında 175 çocuğumuz sünnet edildi. Ayrıca yanan Aksoğanlar Pasajı'nın bakım, onarım ve tadilatını belediyemiz tarafından yapıldı. Hendek Belediyesi tarafından ilçe tanıtımına yönelik kişisel pul yaptırıldı. Bunun yanı sıra Kızılay ile birlikte Vatansever olmak kanımızda var etkinliğiyle kan bağış kampanyası düzenlenirken, 339 ünite kan toplandı. Engelliler haftasında düzenlenen etkinliklerimiz, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleriyle Hendek farkını gösterdik. Haydi Kadınlar Denize projesi de start verdi. Bu proje Çarşamba ve Cuma günleri devam edecek.""Estetik Kuruluyla ilgili çalışmalarımız var. Bununla ilgili olarak şehrin düzen halinde olması için gayretle çalışıyoruz. Yakın zamanda açıklayacağız. Dar gelirli vatandaşlarımıza konut, kimseyi mağdur etmeden yerinde kentsel dönüşüm ve katlı otopark konusunda planlarımız var. Şehir içi ulaşımın düzenlenmesi için projemiz var. Çözümlerimizi kısa sürede hissedeceksiniz. Binalarımızda otopark zorunluluğu var. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu sorun ortadan kalkacak. Yaya ve engelli işgalleriyle gerekli denetimlerimiz başlıyor.""Düzce'de sel felaketi meydana geldi. Afet bölgesine su yardımı yaptık ve afetzedelere yardım kampanyası düzenlemeye başladık. Belediyemiz önünde kurulacak afetzede bağış noktasında gıda, eşya ve giyim bağışlarını toplayacağız. Yardımsever vatandaşlarımızı afetzedelere yardım yapmaya davet ediyorum. 26 Temmuz günü saat 19.00'da Türkiye-Rusya Kick Boks Şampiyonlar Ligi mücadelesi Bayraktepe Arena'da yapılacak. Hendek yine uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Ayrıca Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı ikincisi 24-27 Ekim tarihleri arasında Hendek Ticaret Merkezi'nde gerçekleşecek. Bu etkinliklerle ilgili hazırlıklarımız sürüyor. Tüm halkımızı bekliyoruz." - SAKARYA