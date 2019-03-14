Başkan Bakıcı, Bozüyüklü Sanayici ve İş Adamları ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyüklü Sanayiciler ve İş Adamları Derneği üyeleri ile bir araya geldi.
Bozüyük
Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
, Bozüyüklü Sanayiciler ve İş Adamları Derneği üyeleri ile bir araya geldi.
Bir otelde düzenlenen programa katılan Başkan Bakıcı, Bozüyüklü sanayici ve iş adamlarına yeni dönemde gerçekleştirmek istediği projelerini anlatarak istişarelerde bulundu. İş adamları ile fikir alış verişinde bulunan Başkan Bakıcı "Hemşehrilerimizin fikirleri bizim için her zaman önemli olmuştur. Bu akşam da Bozüyüklü Sanayiciler ve İş Adamları Derneği'nin organize ettiği geceye katılarak daha güçlü bir Bozüyük için istişarelerde bulunduk. Projelerimizi anlatarak değerli iş adamlarımızın fikirlerini aldık. Bozüyük için her şey birlikte mümkün." dedi.
Programa eski Bakan ve Milletvekili Bahattin Şeker
, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, TSO Başkanı Veli Çelik
, Kent Konseyi
Başkanı Osman Tekeli
, TSO yönetimi, AK Parti
İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, yeni dönem AK Parti İl Genel Meclis Üyesi adayları, Bozüyüklü sanayici ve iş adamları katıldı. - BİLECİK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:53 Kaynak: İHA
Binali Yıldırım, Gündeme Bomba Gibi Düşen İstanbul Anketini Yorumladı
Pes Dedirten Vurdumduymazlık! İntihar Girişimini Canlı Yayınladılar
Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye Zeytin Dalı: Yakın İş Birliği İçerisinde Olmak İstiyoruz
Yaptıkları Kaçak İnşaatı Kendileri Yıktı