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Başkan Balcı, 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneğinin iftarına katıldı

1 saat önce

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneğinin düzenlediği iftar programına katıldı.

Başkan Balcı, 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneğinin iftarına katıldı, System.String[]
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneğinin düzenlediği iftar programına katıldı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği'nin iftarına katıldı. Mamak Kültür Merkezi'ndeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar öncesi Ankaragüçlülerle buluşan Başkan Balcı, taraftarların Ramazan Bayramı'nı da kutladı. Belediye olarak Ankaragücü camiasının yanında olduklarını ifade eden Balcı, taraftarlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Taraftarlar, Antalya deplasmanı dönüşü vefat eden Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ın isimlerinin Altındağ'da aynı parkta yaşatılacak olması nedeniyle Başkan Balcı'ya teşekkür etti.

Haziran ayındaki Altındağ Belediye Meclisinde kararın resmileşeceğini belirten Belediye Başkanı Balcı ise, "İki kardeşimizin vefatı bizleri derinden üzdü. Bu nedenle aynı zamanda iki iyi arkadaş olan Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ın hatıralarını Altındağ Karacaören Mahallesi'nde yaşatacağız. İnşallah Belediye Meclisinde alacağımız kararın ardından parka bu iki kardeşimizin ismini törenle vereceğiz. O özel günde de inşallah Ankaragücü camiası ile hep beraber olalım" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:17 Kaynak: İHA
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