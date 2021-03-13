Başkan Başdeğirmen: "Geleceğe hazırlanmak zorundayız" - Son Dakika

Başkan Başdeğirmen: "Geleceğe hazırlanmak zorundayız"

13.03.2021 13:56
Başkan Başdeğirmen:

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye Belediyeler Birliği'nin(TBB) Antalya'da düzenlediği 'Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Oturduğumuz yerden şehrimize hizmet edemeyiz, sürekli araştırma içerisinde olmak ve yeniliklere ayak uydurmak,...

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye Belediyeler Birliği'nin(TBB) Antalya'da düzenlediği 'Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Oturduğumuz yerden şehrimize hizmet edemeyiz, sürekli araştırma içerisinde olmak ve yeniliklere ayak uydurmak, geleceğe hazırlanmak zorundayız" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Ulusal Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Yeri ve Önemini vurgulamak amacıyla 'Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları'nın dördüncüsü Antalya'da yapıldı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in de konuşmacı olarak katıldığı toplantıda "Akıllı Şehirler ve Kent Ekonomisi" ele alındı.

Programda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın başkanlık ettiği "Akıllı Şehirler ve Kent Ekonomisi" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumda; Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin daha az maliyetle daha etkin hizmetler yapabilme noktasında bölgelerinde yaptıkları çalışmaları ayrıntılarıyla anlattı.

"Belediyeciliğin dışında şehrimizi nereye götüreceğiz, mühim olan budur"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, her zaman yeniliklere açık ve araştırma içerisinde olunması gerektiğine değinerek TBB'nin gerek toplantılarla, gerekse verdiği desteklerin önemine işaret etti. Başdeğirmen, "Daha iyiye ve ileri gidebilmek için sürekli araştırma içerisinde olmamız gerekiyor, oturduğumuz yerden şehrimize hizmet edemeyeceğimiz inancındayım. Yenilenmek zorundayız, 'vatandaşa dokundum, vatandaşın yanındayım vatandaş bana her zaman oy verir' düşüncesinde olunmaması gerek. Biz 3-5 dönem yöneticilik yapabiliriz ama şehrimizi, ilçemizi, beldemizi nereye götürürüz. Geleceğe nasıl hazırlarız. Gönül Belediyeciliği evet bizim için çok önemli. Bizler belediyeciliği en iyi şekilde yapan bir ekibiz. Belediyeciliğin dışında biz şehrimizi nereye götüreceğiz, mühim olan budur. Onun için yeniliklere ayak uydurmak zorundayız" diyerek, Akıllı Şehirler ve pandemi sürecinde belediye çalışmaları noktasında neler yaptıklarını ve esnaf ile vatandaşlara yönelik verdikleri destekler hakkında bilgiler verdi.

"Ciddi bir turizm potansiyeline ulaştık"

Isparta'nın tarım şehri olduğunu ve turizm şehri olma yolunda ilerlediklerini aktaran Başkan Başdeğirmen, gül ve lavantada şehir olarak ciddi bir turizm potansiyeline ulaştıklarını ancak pandemi dolayısıyla turist sayısında 2020'de ciddi bir düşüş yaşadıklarına değindi. Başdeğirmen, "Isparta'mız hem tarım hem de turizm alanında inanç, yaz, yayla, kış turizmine yatkın bir şehir" şeklinde konuştu.

"Tropikal hariç meyvenin her türlüsünü üretebiliyoruz"

Isparta'nın endemik bitkiler yönünden de zengin bir şehir olduğunu kaydeden Başdeğirmen, "Gül bizim bir markamız. Dünya gülyağı ihtiyacının yüzde 65'ini karşılıyoruz. Gelecek yıl gül sezonunda bölgesel toplantının Isparta'da yapılmasını arzu ediyoruz ve o güzellikleri sizlere yaşatmak istiyoruz" dedi. Zambak, lavanta, kayısı, şeftali, elma ve kirazdan da bahseden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Elma üretiminde Çin, Amerika ve Türkiye ilk üçü paylaşıyor. Türkiye'de en fazla elma üretimi gerçekleştiren şehir Isparta. 3,5 milyon tonun yaklaşık bir milyon tonunu biz üretiyoruz, güzel de bir ihracat yapıyoruz. Bunlar da bizim değerlerimiz. Elmayı en güzel şekilde değerlendirip ekonomimize katkı sağlıyoruz. Tropikal hariç meyvenin her türlüsünü üretebiliyoruz" görüşlerinde bulundu.

"Dijitalleşme çalışmalarımız var"

Isparta Belediyesi olarak dijitalleşmeye yönelik yaptıkları çalışmalara da değinen Başkan Başdeğirmen, "Göreve geleli iki yıl oldu. Geldiğimizde imarda hiçbir dijitalleşmenin olmadığını gördük, e-imar sistemine geçtik. E-arşiv'i oluşturduk. e-belediye bilgilendirme sistemine girdik. Coğrafi Bilgilendirme Sistemini kurduk. 13 akıllı kavşak oluşturduk. Halk otobüslerinin hangi durağa kaç dakikada ulaşabileceği sistemleri koyduk. Bunlar vatandaşlarımıza kısa süre içerisinde sunduğumuz değişiklik ve güzellikler. Zaman içerisinde bu kabiliyetlerimizi arttırarak daha güzel şeyler yapacağız" ifadelerinde bulundu. - ISPARTA

Başkan Başdeğirmen: Geleceğe hazırlanmak zorundayız
Başkan Başdeğirmen: Geleceğe hazırlanmak zorundayız
Başkan Başdeğirmen: Geleceğe hazırlanmak zorundayız

Şükrü Başdeğirmen, Antalya, Türkiye, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Başdeğirmen: 'Geleceğe hazırlanmak zorundayız' - Son Dakika


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