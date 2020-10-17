Başkan Binzet, tütün sözleşmesine uymayan firmalara tepki gösterdi - Son Dakika

Başkan Binzet, tütün sözleşmesine uymayan firmalara tepki gösterdi

17.10.2020 15:43
Başkan Binzet, tütün sözleşmesine uymayan firmalara tepki gösterdi, System.String[]

CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Burak Binzet, Ege Menşeili tütün üreticileriyle firmalar arasındaki anlaşmazlık ile ilgili basın açıklaması yaptı.

CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Burak Binzet, Ege Menşeili tütün üreticileriyle firmalar arasındaki anlaşmazlık ile ilgili basın açıklaması yaptı.

CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Burak Binzet, üreticiler ile firmalar arasında yapılan sözleşme tutarlarına firmaların uymadığına dikkat çekti.

Firmaların sözleşme tutarının altında bir fiyat ile tütünleri almak istediğini vurgulayan Binzet, "Tütün üreticileri uluslararası firmalar ile sözleşme yaparak tütün üretiyor. Ekim sözleşmeleri ile anlaşılan tütün üreticisiyle firmalar arasında bir sorun yaşanıyor. Firmalar tütün üreticilerini köşeye sıkıştırmak istiyor. Tütün ile ilgili 19 TL'ye kadar sözleşme imzalayan firmalar şimdi bu tütünlerin fiyatını 14 TL'ye düşürerek, bu fiyata satın almaya çalışıyorlar.

Bir sözleşme yapılmış ise, bu sözleşmeye uyulması gerekiyor. Tütüncü esnafının hiçbir yere tütün satma olanağı olmadığı için, cezai işlemleri olduğu için firmalar tütünü yok parasına almak istiyor. CHP bunun takipçisi olacaktır. Dün mecliste Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere açıklama yapmıştı. Bizlerde tütün konusunda çiftçimizin yanındayız.

Hükümet ölümü gösterip, sıtmaya razı etmeye çalışıyor. Tütün yasasında hala kooperatifleşme ile ilgili bir ilerleme kaydedilmemiştir. Yetkili kooperatiflere tütün alım yetkisi verilmektedir. Kooperatifçilik bağımsız olmalıdır.

Ege Menşeili tütünde olan anlaşmalar ile ilgili CHP olarak bu konuyu gündemde tutacağız. Tütün konusunda Adıyaman için doğru ve güzel olan ne ise onun yanında olacağız" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Başkan Binzet, tütün sözleşmesine uymayan firmalara tepki gösterdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Burak, Adıyaman, Tütün, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Binzet, tütün sözleşmesine uymayan firmalara tepki gösterdi - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni gaz müjdesini vermek için helikopterle Fatih sondaj gemisine iniş yaptı Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz Polis kılığına giren soyguncu, girdiği kuyumcunun sahibini kelepçeleyip 1 kilo altın çaldı Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş
Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu         
15:38
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Yürek dayanmaz! Ermenistan'ın Gence'de füze ile öldürdüğü siviller son yolcuğuna uğurlandı Yürek dayanmaz! Ermenistan'ın Gence'de füze ile öldürdüğü siviller son yolcuğuna uğurlandı         
13:19
Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı         
12:00
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu         
10:51
Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada         
10:44
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı         
01:47
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
"Cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklanma talebi reddedildi         
18:54
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 16:24:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Binzet, tütün sözleşmesine uymayan firmalara tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei