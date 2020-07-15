Başkan Büyükkılıç Kayseri'deki 15 Temmuz ruhunu anlattı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç Kayseri'deki 15 Temmuz ruhunu anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen '15 Temmuz Gecesi'nin Manevi Dinamikleri' konulu online konferansa katılarak Kayseri' de yaşanılan 15 Temmuz ruhunu anlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen '15 Temmuz Gecesi'nin Manevi Dinamikleri' konulu online konferansa katılarak Kayseri' de yaşanılan 15 Temmuz ruhunu anlattı.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen online konferansta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nasıl ülkeye sahip çıkıldığını anlattı. Başkan Büyükkılıç, "Sakarya Meydan Muhaberesi'nde medarı iftarımız Kayserimizin lise öğrencileri, 1922 yılında mezun veremedi. Çünkü o gençlerimizin hepsi daha bıyıkları terlememiş olduğu halde, o savaşa katıldı ve hepsi şehit oldu. İşte o 'Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor peygamber' diyen Mehmet Akif Ersoy şairimizin nitelendirdiği ve o neslin ahfadı olan insanıyla, biz de bu anlayış içerisinde birlik ve beraberlikte üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve ne yapmamız gerekiyorsa da onu yapma yönünde irade gösteriyoruz. Her şeyden önce Cenabı Allah'a şükrediyorum. Buralarda bizlerin hizmet etmesini sağlayan Cenabı Allah'a ve buna vesile olan milletimize, hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah biz de milli duygularımızı ön plana çıkartarak bu nesillerin yetişmesine vesile olur, onları olumlu yönde yönlendiririz. Bugünleri Elhamdülillah şükrederek yaşarken, 15 Temmuz gibi günleri de Cenabı Allah bir daha göstermesin diye dua ve temenni de bulunuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Tüm şehitlerimize gani gani rahmet diliyor, gazilerimizi acil şifalar temenni ediyorum. Sağ olun var olun diyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç Kayseri'deki 15 Temmuz ruhunu anlattı - Son Dakika

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22:55
Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
22:48
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
22:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
20:40
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
20:36
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