Büyükkılıç, "Veli Altınkaya Basın Müzesi"nin hayata geçirileceğini duyurdu - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hayatını kaybeden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı Veli Altınkaya'nın gayretleriyle hazırlanan basın müzesinin, "Veli Altınkaya Basın Müzesi" ismiyle hizmete sunulacağını bildirdi.

Büyükkılıç, Müzeler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, seçim beyannamesinde yer alan "150. Yılda 150 Proje" kapsamında Kayseri'yi müzeler şehri yapma yolundaki çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Büyükkılıç, 6 bin yıllık tarihi ve kültürel geçmişe sahip Kayseri'nin örnek bir şehir olarak anılması için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, 2021 yılında yapılacak müze projelerini açıkladı.

Hayatını kaybeden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı Altınkaya'nın gayretleriyle hazırlanan basın müzesinin, "Veli Altınkaya Basın Müzesi" adıyla hayata geçirileceğini belirten Büyükkılıç, "Hatırlanacağı üzere Veli Altınkaya başkanımızın gayreti ile basın müzesiyle ilgili talepleri söz konusuydu. Bu çalışmayı sonlandırmaya yaklaştık. Aynı zamanda da kendisinin rahmetli olması ile isminin buraya verilmesinin şık olacağı anlayışıyla Veli Altınkaya Basın Müzesi şeklinde kamuoyuyla paylaşıyoruz. Rahmetine vesile olsun diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu ve Kayseri'nin zengin kültürünü anlatan müzeler ile kentin, özellikle yurt dışından gelen turistlerin ilgi odağı olacağına işaret eden Büyükkılıç, müzelerin bu kültürün gelecek nesillere öğretilmesinde de etkin rol oynayacağını sözlerine ekledi.