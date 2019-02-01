Başkan Büyükkılıç: "Kentsel Dönüşüm Projeleri ile Yenilenen Mahallelerimiz Hakkında Bilgiler Verdik"
1 saat önce
AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Bakan Yardımcıları Fatma Varank, Mücahit Demirtaş ve Mehmet Emir Binpınar ile görüşerek gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Projeleri hakkında bilgiler verdi.
AK Parti Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç
, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
ve Bakan Yardımcıları Fatma Varank
, Mücahit Demirtaş
ve Mehmet Emir Binpınar ile görüşerek gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm
Projeleri hakkında bilgiler verdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında gerçekleştiren görüşmelerde Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, uygulanmış, uygulanmakta olan ve uygulanması için bakanlık onayı bekleyen ve kentsel dönüşüm projelerini anlattı. Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar
, Talas
Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu
ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte gerçekleştiren görüşmelerde Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sadece mahallelerin değil bireylerin ve toplumun sosyal ve kültürel yaşamında değişerek KENTLİLİK bilincinin hakim olduğunu söyledi.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projeleri yenilenen semtlerde yapılan iş merkezleri, ticaret alanları ile aynı zamanda ticarete, üretime ve istihdama katkı sağladıklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48 Kaynak: İHA
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