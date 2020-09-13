Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ERÜ'ye misafirhane müjdesi verdi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) karşısındaki Engelsiz Yaşam Merkezi'nin bulunduğu alana hastanede tedavi gören hasta ve yakınlarının rahat edebilmesi adına modern bir misafirhane planladıklarını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin bitmek üzere olduğunu ve ikinci bir çalışma olarak Kayseri'ye dışarıdan gelen hastaların hastanelerde tedavi görürken, yakınlarının da mağduriyetlerin giderilmesini önlemek amacıyla özel bir misafirhane yapılacağını belirtti.

Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi bünyesindeki hastanenin sadece Kayseri'ye değil, çevre illerin tamamına da hizmet verdiğini belirterek, tedavi gören hasta ve yakınlarına destek olmak ve bir nebze de olsa barınma ihtiyaçlarını karşılamak istediklerini kaydetti.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 40 yıllık deneyimiyle Türkiye'nin önemli sağlık merkezlerinden olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şehrimizin sağlık turizmine verdiği katkı sebebiyle, çevresindeki illeri de düşünerek özel bir misafirhane yaptırıyoruz. Şehrimize dışardan gelip, yakınları hastanelerimizde tedavi görürken, vatandaşlarımızın arabaların içlerinde yatmalarını engellemek amacıyla mağduriyetlerini de önleyip onları hizmet vermek ve sosyal yönüyle en güzel şekilde onları önemsemek adına bir çalışma yapıyoruz. Misafirhanemizin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada bin 488 metrekarelik bir alanda inşallah modern, her türlü hizmetleriyle buluşacakları bir ortam şehrimize hayırlı olsun diliyorum."