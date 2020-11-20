Büyükkılıç, Meryem Ana Kütüphanesi'nde gençlerle sohbet etti - Son Dakika

Büyükkılıç, Meryem Ana Kütüphanesi'nde gençlerle sohbet etti

20.11.2020 14:05
Büyükkılıç, Meryem Ana Kütüphanesi'nde gençlerle sohbet etti, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Meryem Ana Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Meryem Ana Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı önemli kültür yatırımlarından olan Meryem Ana Şehir Kütüphanesi'nde incelemede bulundu.

Şehir Kütüphanesi'ne kütüphane kartı ile giriş yapan Büyükkılıç, kütüphanenin açıldığı ilk günden beri büyük ilgi gördüğünü ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Yapının daha önce 500 yıl kilise olarak hizmet verdiğini, sonrasında değişik fonksiyonlar yüklendiğini anımsatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Son süreçte de restore edildikten sonra biz kütüphane olarak değerlendirmeyi uygun bulduk. 25 bini basılı, 22 bini elektronik, 3 bini sesli olmak üzere toplam 50 bin kitap bulunuyor. 200 kişilik olan kütüphanede tanıtım ve tarama kiosklarıyla kitaplara kolay ulaşım imkanı da sunuluyor. Şu an pandemiden dolayı pandemi kurallarına göre kütüphanelerimiz açık. Pandemi koşullarına uygun şekilde de yavrularımız gelip buradan yararlanıyor. Kitaplar alındıktan hemen sonra hemen dezenfekte ediliyor. Girişlerde ateş ölçümü yapılıyor. Sık sık dezenfekte işlemleri de uygulanıyor. Yavrularımızın gönlü rahat olsun."

Öğrencilerle sohbet edip, başarılar dileyen Büyükkılıç, kütüphanedeki koşulların gençleri memnun ettiğini belirtti.

Büyükkılıç, "Fırsat var, imkan var, kitap var. Geriye de çalışmak ve başarmak kalıyor. Kütüphanelerimizden pandemi koşullarına göre istifade etsinler. Kayseri'yi daha yaşanabilir bir şehir yaparak, büyümesini ve gelişmesini sürdürmesini sağlamak için azami derecede gayret gösterirken, diğer yandan gelecek neslin başarılı, eğitimli, kaliteli, çağın gereklerini doğru okuyabilen, insanlığa değer katabilen bir nesil olabilmesi için de her türlü imkanı hazırlıyoruz ve hazırlamaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Meryem Ana Kütüphanesi'nde gençlerle sohbet etti
Büyükkılıç, Meryem Ana Kütüphanesi'nde gençlerle sohbet etti
Büyükkılıç, Meryem Ana Kütüphanesi'nde gençlerle sohbet etti

Memduh Büyükkılıç, Meryem Ana, Kayseri, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükkılıç, Meryem Ana Kütüphanesi'nde gençlerle sohbet etti - Son Dakika


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