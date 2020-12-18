Başkan Büyükkılıç, Yahyalı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesinde yatırımları ve hizmetleri yerinde inceleyip, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve ekibi tarafından karşılanan Büyükkılıç, ilk olarak Yahyalı Devlet Hastanesi inşaatını gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, 90 yatak kapasiteli Yahyalı Devlet Hastanesinin yaklaşık bir ay içinde tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Hastanenin Yahyalı'ya önemli hizmet sunacağını kaydeden Büyükkılıç, "Her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. İnşaatı gezdik, çevre düzenlenmesi tamamlanma aşamasına gelmiş. İçerisinin donanımı temin edilmiş durumda, odaları, hastaneleri gezdik, her biri beş yıldızlı otel odası görüntüsündedir. Aynı zamanda yoğun bakım ünitesine dönüşecek düzene sahip bu güzellik şehrimize yakışır, ülkemize yakışır." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezini de ziyaret eden Büyükkılıç, merkez içerisinde bulunan Yahyalı Belediyesi, Kızılay, Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün paydaşı olduğu proje kapsamında 15 Suriyeli, 15 Türk kadının Yahyalı halısı dokuduğu Hacı Hasan Efendi Kültür Merkezi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra yapımı devam eden Yahyalı Kapalı Pazar yerinin inşaatını denetleyen Büyükkılıç, ardından eski pazar yerine geçerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Büyükkılıç, daha sonra Yahyalı Belediyesine geçerek, ilçedeki çalışmalar hakkında Başkan Öztürk'ten bilgi aldı.