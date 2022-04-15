Başkan Çalık'a 'Jeolojik Miras Elçisi' unvanı verildi - Son Dakika
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Başkan Çalık'a 'Jeolojik Miras Elçisi' unvanı verildi

15.04.2022 15:46
Başkan Çalık'a 'Jeolojik Miras Elçisi' unvanı verildi

74.Türkiye Jeoloji Kurultayı'na katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bir belediye tarafından koruma altına alınan ilk jeolojik miras olma özelliği taşıyan 23 milyon yıllık fosil ağaç hakkında sunum gerçekleştirdi.

74. Türkiye Jeoloji Kurultayı'na katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bir belediye tarafından koruma altına alınan ilk jeolojik miras olma özelliği taşıyan 23 milyon yıllık fosil ağaç hakkında sunum gerçekleştirdi. Kurultayda, Türkiye'nin en büyük fosil ağacının korunmasına öncülük eden Başkan Çalık'a 'Jeolojik Miras Elçisi' unvanı verildi. Unvanı alan ilk isim olmanın onurunu yaşadığını belirten Çalık, Beylikdüzü'nde bir fosil ağacın daha tespit edildiği bilgisini paylaştı.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nın düzenlediği 74.Türkiye Jeoloji Kurultayı 11-15 Nisan tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşti. Kurultayın konukları arasında yer alan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü'nde bulunan ve belediye tarafından koruma altına alınan 23 milyon yıllık fosil ağaçla ilgili sunum gerçekleştirdi. Türkiye'nin en büyük fosil ağacının korunmasına öncülük eden Başkan Çalık'a 'Jeolojik Miras Elçisi' unvanı verildi. Unvanı alan ilk isim olmanın onurunu yaşadığını belirten Çalık, fosil ağacın bulunup korunmasına katkı veren herkese teşekkür etti. Kurultayda ağacın bulunduğu andan itibaren tüm serüvenini paylaşan Çalık, "Halk arasında, 'Delikli Taş' ve 'Dilek Taşı' olarak da bilinen fosil ağacı korunması, sergilenmesi ve tanıtılması amacıyla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezimize taşıdık. Başından sonuna kadar alanında uzman isimlerle birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucu 5 buçuk ton ağırlığındaki taşlaşmış ağacın, tropikal bir meyve olan Afrika Elması Ağacı olduğu tespit edildi. Bulunan bu kültürel mirası kamuoyuna en iyi şekilde anlatmak ve tanıtmak içinse kapsamlı bir çalıştay düzenlendik" ifadelerini kullandı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE İKİNCİ FOSİL AĞAÇ TESPİT EDİLDİ

Gerçekleştirdiği sunumda 2019 yılından bu yana çok sayıda farklı eski eseri ortaya çıkarıp koruma altına aldıklarını da aktaran Başkan Çalık, "Beylikdüzü'nde pek çok tarihi doku ve mirasa büyük hassasiyetle yaklaşıyoruz. Kentlerin tarihsel deneyim ve serüvenlerini araştırmak, yarınları şekillendirmek adına çok kıymetli. Tarihsel, jeolojik ve kültürel miras; bir toplumun tüm bireylerine ortak geçmişlerini anlatan, dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren bir hazinedir" şeklinde konuştu. Çalık aynı zamanda Beylidüzü'nde ikinci fosil ağacın tespit edildiği ve gerekli bilimsel çalışmaların başladığı bilgisini paylaştı.


Başkan Çalık'a 'Jeolojik Miras Elçisi' unvanı verildi
Başkan Çalık'a 'Jeolojik Miras Elçisi' unvanı verildi
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Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü, Türkiye, Fosil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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