Başkan Çalkaya, "Yanan her ağaçla canımız yanıyor" - Son Dakika

İzmir'in Balçova ilçesinde dün öğleden sonra başlayan ve kısa sürede büyüyen orman yangınını söndürme çalışmaları yerinde inceleyen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Bu ağaçlar bizim ilçemizin en değerli varlıkları. Yanan her ağaçla canımız yanıyor" dedi.

Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balçova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin katıldığı söndürme çalışmalarına havadan da helikopterler ve yangın söndürme uçağı destek verirken, yangın haberini alır almaz bölgeye giden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.Buğra Gökçe ile birlikte söndürme çalışmalarına refakat ederek ekiplerden bilgi aldı.

Yanan her ağaçla birlikte acı hissettiklerini ifade eden Başkan Fatma Çalkaya, "Bu ağaçlar bizim ilçemizin en değerli varlıkları. Ekiplerimiz canla başla söndürme çalışmalarını yaptı. Söndürme ekiplerindeki arkadaşlarımız birer kahraman gibi alevlerle mücadele etti. Umarım bir daha böyle acı yaşamayız" diye konuştu. - İZMİR