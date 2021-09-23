Üye Girişi
Başkan Çerçioğlu, Çine muhtarları ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Çerçioğlu, Çine muhtarları ile bir araya geldi

23.09.2021 15:22
Başkan Çerçioğlu, Çine muhtarları ile bir araya geldi, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine mahalle muhtarları ile geniş bir toplantı gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine mahalle muhtarları ile geniş bir toplantı gerçekleştirdi. Muhtarların tek tek söz aldığı toplantıda talepler alındı ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün katılımıyla, Çine mahalle muhtarları ile geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya ayrıca; CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, İyi Parti Çine İlçe Başkanı Erkan Bozkurt ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'de katıldı.

Başkan Çerçioğlu toplantının başlangıç konuşmasında Büyükşehir'in Çine'ye yaptığı hizmetleri tek tek sıralayarak; altyapı, yollar, sosyal destekler ve diğer hizmetlerin genel bilgilerini muhtarlar ile paylaştı. Büyükşehir Belediye bürokratlarının hazır bulunduğu toplantıda, muhtarlardan mahalleleri hakkındaki talep, görüş ve öneriler alındı ve gelen talepler hakkında muhtarlar ve azalarına anında bilgilendirme yapıldı.

Hayat pahalılığından dolayı vatandaşların ve esnafların zor durumda olduğuna dikkat çeken CHP Milletvekili Bülent Tezcan, "Vatandaş pazarda alışveriş edemiyor, çünkü pahalı. Üretici tezgah açmış ama üreticide şikayetçi, kazanamıyor. Neden diye soruyoruz. Geçen sene aldığım gübreye şimdi 2-3 katı para ödüyorum diyor. İlaç, elektrik ve sulama pahalı, ben ne yapacağım diyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız ise yol, köprü, altyapı yapar başkada bir şey yapmam demedi. Çine'nin köylerinde ziraat yapanlara destek verdi. Gübre, tohum, süt toplama tankları desteği verdi" şeklinde konuştu.

Çine'ye yapılması için düşünülen cezaevi projesini eleştiren CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, "Çine'ye 4 bin 500 kişilik her suçtan mahkum olan kişilerin kalacağı, 296 milyon lira ihale ile açılmış bir cezaevi planlıyorlar. Biz dedik ki yaşam alanı cezaevi olmaz, güvenlik sorunu olur. 296 milyonluk bütçeyi Aydın'a yatırım olarak, fabrika olarak getirelim dedik. İş olsun, AŞ olsun dedik kabul etmediler. Aydın'a gelen devlet yatırımında 81 il içerisinde 77.yiz. Çine'ye cezaevi kazandırıyoruz diyorlar. Çine'ye cezaevi kazandırıyoruz gibi kötü bir laf yok" dedi.

Çineli muhtarlarda cezaevi yerine, Çineli gençler için yeni iş imkanı sağlayan yatırımların yapılması gerektiği belirtti.

"10 milyon liralık yeni bir yatırım ile Halk Ege Et'in Çine'deki tesisinin kapasitesini arttıracağız"

Toplantının verimli geçtiğini ve Çinelilere hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, "Çine'mize yatırımlarımızı eksiksiz olarak getiriyoruz. İlçe belediyemiz ile birlikte bizim sorumluluğumuzdaki; altyapı, üstyapı ve sosyal destekler noktasındaki tüm ihtiyaçlara yatırım ile cevap veriyoruz. Muhtarlarımızdan aldığımız geri dönüşlere bakacak olursak, hizmetlerimden memnunlar. Daha fazlası için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Çine'nin geleceğe dönük, sürdürülebilir, istihdam oluşturacak, sosyolojik yapısını uygun projelere ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bunu da biz yapacağız. 10 milyon liralık yeni bir yatırım ile Halk Ege Et'in Çine'deki tesisinin kapasitesini arttıracağız." dedi. - AYDIN

Başkan Çerçioğlu, Çine muhtarları ile bir araya geldi
Başkan Çerçioğlu, Çine muhtarları ile bir araya geldi
Başkan Çerçioğlu, Çine muhtarları ile bir araya geldi

Özlem Çerçioğlu, Cezaevi, Aydın, Çine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çerçioğlu, Çine muhtarları ile bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek 16:25 Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek Nuh tufanından kaldığına inanıyorlar! Ovaya Bakan Adam kayası turizme kazandırılacak 16:18 Nuh tufanından kaldığına inanıyorlar! Ovaya Bakan Adam kayası turizme kazandırılacak Son Dakika! MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı 16:05 Son Dakika! MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı
Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı 15:33 Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı Otel odasında sevgilisinin cinsel saldırısına uğramış! Genç kadın: Kafamda içki şişesi kırdı 15:11 Otel odasında sevgilisinin cinsel saldırısına uğramış! Genç kadın: Kafamda içki şişesi kırdı Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti 14:38 Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti
Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi 14:21 Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı 13:46 Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı

Son Dakika Haberleri
16:21 Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak
16:17 Dev ay maketini ellerinden kaçıran görevliler, yakalamak için sokak sokak dolaştı
16:05 Son Dakika! MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı
16:00 Devlet Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'nun "kürt sorunu" açıklamalarına sert çıkış: CHP, bölücülüğün siyaset ayağı olmaya HDP'den daha yatkın
15:52 Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı
15:33 Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı
15:30 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.
15:08 Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere korona aşısı yapıldığına dair iddialar sonrası soruşturma başlattı
15:04 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç için savcılığa suç duyurusunda bulunacak
14:37 Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti
TCDD, Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi TCDD, Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi         
16:38
Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak         
16:21
Dev ay maketini ellerinden kaçıran görevliler, yakalamak için sokak sokak dolaştı Dev ay maketini ellerinden kaçıran görevliler, yakalamak için sokak sokak dolaştı         
16:17
Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı         
15:52
Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O. Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.         
15:30
Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş         
15:05
Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi         
14:27
Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'         
14:13
Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor         
13:39
Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar         
12:59
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Counter Strike 1.6'nın efsane isimlerinden Fabre geri döndü Counter Strike 1.6'nın efsane isimlerinden Fabre geri döndü         
23:32
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 16:45:29. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Çerçioğlu, Çine muhtarları ile bir araya geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement