Başkan Çerçioğlu, Efeler'de Görev Yapan Muhtarlarla Buluştu

Her gün farklı bir ilçenin muhtarlarıyla buluşmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Efeler ilçesi genelinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.Başkan Çerçioğlu'na Efeler muhtarlarıyla buluşmasında CHP Efeler Belediye Başkan adayı Mehmet Fatih Atay 'ın yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin , CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri de eşlik etti.Başkan Çerçioğlu, son 4.5 yılda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler'e 380 milyon lira yatırım yaptığını hatırlatıp, yatırımların önümüzdeki dönemde de aynı hızda devam edeceğinin altını çizdi. Muhtarlara seslenen başkan Çerçioğlu, "Siz de biliyorsunuz, Efeler'i Aydın'ın efesi kadar düşünen yok. Aydın'a tarihinde almadığı yatırımı son 4.5 yılda Aydın Büyükşehir Belediyesi yaptı. Efeler'de yolu yapılmayan mahalle bırakmadık. Her mahallemize ve her vatandaşımıza eşit ve adil hizmet verdik. Aynı şekilde önümüzdeki dönemde de eşit ve adil hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.Başkan Çerçioğlu, kendisini ve Mehmet Fatih Atay'ı desteklediklerini söyleyen muhtarlara teşekkür edip "Aydın'da yaşadığımız, sizlerle birlikte bu kentin havasını soluduğumuz için hangi mahallenin neye ihtiyacı varsa, hangi muhtarımız ne istediyse hepsini yerine getirdik. Aydınlılar vefalı insanlardır, kendisine hizmet edeni de etmeyeni de unutmaz " ifadelerini kullandı.Toplantıda muhtarlar "Ben de sizler gibi Aydın sevdalısıyım" diyen Başkan Çerçioğlu'nu uzun süre alkışladı. Toplantı sonunda muhtarlar Aydın'a yaptığı yatırımlar için teşekkür ettikleri başkan Çerçioğlu'yla gecenin anısına aile fotoğrafı çekildi.