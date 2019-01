Başkan Çerçioğlu Karacasu'da Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Her gün farklı bir ilçede muhtarlarla buluşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu , bu defa Karacasu 'da muhtarlarla bir araya geldi. Çerçioğlu, muhtarlardan yoğun ilgi gördü. Başkan Çerçioğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür edip plaket takdim eden muhtarlar, Çerçioğlu'na desteklerinin devam edeceğini belirttiler.Karacasulu muhtarlar ve aileleriyle düzenlenen toplantıda başkan Çerçioğlu'na Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Karacasu İlçe Başkanı Mesut Büyükgümüş, CHP Karacasu Kadın Kolları İlçe Başkanı Güllü Büyükgümüş, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri de eşlik etti.Toplantıda muhtarlara seslenen başkan Çerçioğlu, Aydın'ın diğer ilçeleri gibi Karacasu'ya da Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarının ve hizmetlerinin artarak devam edeceğinin altını çizdi.Başkan Çerçioğlu: Bizden daha fazla proje üreten yokAydın'ın diğer ilçelerinde olduğu gibi kendisini desteklemeye devam edecek olan Karacasulu muhtarlara da teşekkür eden başkan Çerçioğlu "Ben de sizler gibi Karacasu ve Aydın sevdalısıyım. Karacasu'ya 51 milyon lira yatırım yaptık. Göreve geldiğimizde bazı mahallelerimizin suyu bazı mahallerimizin de asfaltı yoktu. Önce acil olan bu sorunları giderdik. İlk günden bu yana günde 18 saat Aydın'ı daha ileriye taşımak için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Mustafa başkanla beraber önümüzdeki dönem de vatandaşlarımızın, mahallelerimizin her derdine koşacağız. Geçen dönem gösterdiğimiz uyumu önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz" dedi.Konuşması sık sık muhtarların alkışlarıyla kesilen başkan Çerçioğlu Karacasu'nun mahallerine ve Karacasu'ya yapılan yatırımları sayıp "Bizden daha fazla proje üreten yok" ifadelerini kullandı.Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı da Büyükşehir'in Karacasu'ya yaptığı yatırımlar için başkan Çerçioğlu'na teşekkür ederken "Başkanımız bizim, mahallelerimizin her istediği yerine getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dediMuhtarlar yaptığı başarılı çalışmalar için başkan Çerçioğlu'na plaket takdim edip aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. - AYDIN