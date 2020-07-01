Başkan Çerçioğlu'ndan Vali Aksoy'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Başkan Çerçioğlu'ndan Vali Aksoy'a hayırlı olsun ziyareti

Geçtiğimiz haftalarda Aydın'da göreve başlayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a "Hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Aydın'da göreve başlayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a "Hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ilçe belediye başkanları, Vali Aksoy'u ziyaret etti.

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Görev yaptığı Kocaeli Valiliği'nden Aydın Valiliği'ne atanan Hüseyin Aksoy'a "Hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor. Ziyaretçilerini makamında ağırlayan Vali Aksoy'a, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İYİ Parti ve CHP'li ilçe belediye başkanları ziyaret etti. İlçe belediye başkanları ile birlikte Vali Aksoy'u ziyaret eden Başkan Çerçioğlu, Aydın'da yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi. Vali Hüseyin Aksoy'a başarılar dileyen Başkan Çerçioğlu ve ilçe belediye başkanları, Aydın'a hizmet noktasında işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.


Tebrik ve başarı dileklerini kabul eden Vali Aksoy da, ziyaretten mutluluk duyduğunu belirtti.


Vali Hüseyin Aksoy'a gerçekleştirilen ziyarete Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay da katıldı. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çerçioğlu'ndan Vali Aksoy'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

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