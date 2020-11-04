Başkan Çetin: "Projeye aykırı inşaata izin vermem" - Son Dakika

Başkan Çetin: "Projeye aykırı inşaata izin vermem"

04.11.2020 11:40
Başkan Çetin:

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kaçak yapılara ve proje hilafı olan binalara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da izin vermeyeceklerini söyledi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kaçak yapılara ve proje hilafı olan binalara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da izin vermeyeceklerini söyledi.

Çukurova Belediye Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısına başkanlık eden Soner Çetin, gündem maddelerine geçilmeden önce 6,9 büyüklüğündeki İzmir depremine değindi. " Türkiye'ye geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullanan Başkan Soner Çetin, şunları söyledi:

"Türkiye bir deprem ülkesi. Adana'da deprem riski altındaki kentlerden biri. Adana 1998'de 6,3 ile ciddi bir sınav vermişti. Binalar yıkılmış, insanlarımız hayatını kaybetmişti. Bu nedenle depreme her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor. Gerçi Adana depreminde Çukurova iyi bir sınav vermişti. Bunda zeminin daha sağlam olması ve yeni yerleşim yeri olmasının etkisi büyük. Şimdi Şambayadı-Kabasakal bölgesinin imar sorununu çözdük ve orada 250 bin kişinin yaşayacağı modern bir kent kurulacak. Kurulacak yeni kentte de olası bir depreme karşı tüm önlemler alınacak. Hep uyarıyorum; kimse proje hilafı yapmasın. Benim karşıma böyle bir konuyla gelmesin. Herkes hakkına razı olacak. İki ayrı proje yapılıyor. İkisi de yan yana. Biri kurallara uyuyor, hakkına razı oluyor, diğeri daha fazla kazanmak için projeye aykırı davranıyor. Kimse benim karşıma böyle bir durumla gelmesin. Bu belediyede dürüst davranan müteahhidin işleri yürür ama yanlış yapanın işleri yürümez."

"Uyarıyorum; projeye uygun davranın"

Başkan Soner Çetin, deprem gerçeğinin gözardı edilemeyeceğini vurgulayarak, projeye aykırı inşaatlara asla izin vermeyeceğinin altını çizdi. Yanlış yapana izin vermemekle ne kadar doğru yolda olduklarının depremde yine ortaya çıktığını belirten Başkan Çetin, "Depremden sonra yine uyarıyorum; suistimale izin vermem" dedi.

Başkan Soner Çetin, "Biz belediye olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Birileri üç beş kuruş fazla kazanacak diye insanların hayatlarıyla oynayamayız. Yıllardır kaçak yapılarla ve proje hilaflarına karşı mücadele ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına da belediyelerin bu konuda elini güçlendirmesi çağrısında bulunuyorum. Ayrıca müteahhitleri bir kez daha buradan uyarıyorum; projeye uygun davranın" şeklinde konuştu. - ADANA

Başkan Çetin: Projeye aykırı inşaata izin vermem
Başkan Çetin: Projeye aykırı inşaata izin vermem

Soner Çetin, Çukurova, Deprem, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çetin: 'Projeye aykırı inşaata izin vermem' - Son Dakika


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