Başkan Çoban'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek - Son Dakika

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.



Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Rabbimizin 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun.' (Al-i İmran 104. ayet) Allah'ın emrini yerine getirmeye çalışan Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, devlet ve millet nezdinde sahip olduğu itibarı sarsmaya ve toplumda fikri karmaşaya yol açmaya yönelik olduğu aşikar söz konusu söylem ve çabalar, yine milletimiz tarafından boşa çıkarılmaktadır. Bu vesile ile Ankara Barosu tarafından yapılan bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir. 'Bilinmelidir ki İslam neyi haram kıldı ise onda kötülük ve insana zarar, helal kıldığı şeylerde ise temizlik ve insana fayda vardır' diyen Prof. Dr. Ali Erbaş Hocamız yalnız değildir. Allah'ın lanetlediği sapkınlık hakkında toplumu uyarma görevini yapan Diyanet İşleri Başkanımızı sonuna kadar destekliyoruz" dedi. - BİTLİS