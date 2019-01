Başkan Dağtekin Vatandaşları Dinliyor

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.Parti binasında her hafta yüzlerce vatandaşla bir araya gelen Ak Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm üretmeye çalışıyor. Haftanın belirli günleri parti binasında diğer günlerde ise parti teşkilatı olarak sorun ve sıkıntıları yerinde görmek, incelemek ve dinlemek için vatandaşlarla bir araya gelen Dağtekin, bunu yaparken de asla ayrım yapmadıklarına dikkat çekti.Dağtekin "AK Parti Adıyaman İl Başkanlığımızda vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Adıyaman'ımızın değişim ve dönüşümü için AK kadrolar olarak çalışıyoruz. 17 yıldır gece gündüz demeden büyüyen ve gelişen Adıyaman'ı güçlü yarınlara hazırlamak için gayret sarf ediyoruz. Bizim bir Adıyaman sevdamızı, Adıyaman aşkımız var. Elbette seçmenlerimizin oy verme davranışları partilerin kurumsal politikalarına bakarak şekillenmiyor. Teşkilat olarak AK Parti'ye oy vermeyen diğer kesimlerin de hem siyasal hem de toplumsal alandaki aktivizmlerini de son derece önemsiyoruz. Partimize gelen her bir vatandaşımızın hangi partiden olduğu, kime oy verdiği, hangi ideolojik kimliğe sahip olduğunu asla sorgulamıyoruz. Herkesimden, her insanımızı bağrımıza basıyoruz" dedi.Dağtekin, " Tüm vatandaşlarımızın sorunlarını ve dertlerini kendi sorunumuz ve derdimiz biliyor, sahiplenme duygusuyla çözümler üretmeye çalışarak samimiyetle, gayretle ve tevazu ile içselleştiriyoruz. AK Parti'de görev almak demek, milletin derdiyle dertlenmek, geleceğine ışık tutmak demektir. Bu, bizler için bir görev bir sorumluluktur. Adıyaman'ın, Türkiye 'ye örnek olan kardeşlik hukukunu daha da perçinleştirme gayretindeyiz . Adıyaman'ın huzuru, istikrarı, dirliği en öncelikli konularımızdır. Malumunuz olduğu üzere AK Parti kurulduktan sonra ülkemizde her alanda olduğu gibi siyasi istikrar da, her geçen gün daha da sağlam temeller üzerinde kuruluyor. Eskiden seçimden seçime vatandaşlarımız hatırlayan ve siyaseti popülizm söylemleri ile sınırlandıran anlayış, AK Parti iktidara gelmesi ile yıkılmıştır. Artık vatandaşlarımıza birebir dokunan, onların ayağına giden, evlerini ziyaret ederek gönül olmaya, gönüller yapayı kendine misyon edinen bir partiyiz. Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın bu seçimlerin parolası olarak 'tevazu, samimiyet ve gayret' şeklinde belirlemesi oldukça anlamlıdır. Bizler bu minvalde belediye başkan adayımız Dr. Süleyman Kılınç ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elbette bunları yaparken vatandaşlarımızdan övgü almak için yapmıyoruz. Elbette eleştirilerde olacak. Vatandaşlarımızdan gelen eleştirileri de dikkatle dinliyor, azami bir şekilde ihtimam gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN