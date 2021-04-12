Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir: "Bu sene içme suyu noktasında sıkıntı yaşamayacağız" - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, mart ve nisan aylarında etkili olan yağışların ardından Samsun'a içme suyu sağlayan Çakmak Barajı'ndaki su hacminin 17 milyon metreküpten 50 milyon metreküpe çıktığını belirterek, "Bu sene inşallah içme suyu noktasında sıkıntı yaşamayacağız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı Olağan Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapıldı. 45 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Başkan Mustafa Demir, gündemdeki konular hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Mevsim koşullarının değiştiğine dikkat çeken Başkan Demir, "Mevsim kaydı gibi gözüküyor. Neredeyse şubat sonuna kadar yağmur yağmadı. Çakmak Barajı'ndaki su 17 milyon metreküptü. Şu anda barajdaki su seviyesi 50 milyon metreküpe yaklaştı. Ciddi bir yağmur düştü. Bu sene inşallah içme suyu noktasında sıkıntı yaşamayacağız. Şu anda hiç yağmur yağmasa bile ekim-kasıma yetecek kadar içme suyumuz var. Yağış alma noktasında diğer yıllardan geri değil ama mevsimde ciddi bir kayış söz konusu" diye konuştu.

"Bizden pahalı su kullanan 8 tane daha büyükşehir var"

İçme suyu tarifesine de değinen Başkan Demir, "Samsun'daki tüm uygulamalar Türkiye'ye örnek olacak uygulamalardır. Su tarifesi hakkında bir kısım insanlar her ay TEFE-TÜFE ile zam yazıyor. Bu 20 yıldır böyle. Su fiyatları noktasında Türkiye'de 9. sıradayız. Bizden pahalı su kullanan 8 tane daha büyükşehir var. Çakmak Barajı'ndan gelen su 40 km'den pompayla basılıyor. Tekkeköy'deki arıtma tesisinden şehrin tüm üst kodlarına da terfi istasyonları ile basılıyor. Orada kullanıldıktan sonra enerji sıfırlanıyor, sahile iniyor. Oradan da derin deşarj sistemi ile denize deşarj oluyor. SASKİ'nin yıllık enerji gideri 72 milyon TL. Biz fiyat rejiminde hiçbir değişiklik yapmadık. Sadece seçim satında alınan indirim kararını geri aldık, o kadar. Fiyat şu anda 10 ton suyu vergisiz 4,77'den satıyoruz. 10 ton su 60 TL. 20 ton olsa 120 TL. 2 tanker su 120 TL" diye konuştu.

Samsun Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi

2020 yılı Faaliyet Raporu'nda yer alan 'Türkiye'de ilk olacak Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi' hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, "Şehir için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Akıllı şehir projeleri çalışmalarımız da devam ediyor. Samsun Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi çok önemli bir proje. Bazı şehirlerde parça parça uygulamalar var. Bütünleşik olarak Türkiye genelinde ASELSAN ile çalışıldı. 1 senedir çalışıyoruz. Komple, bütüncül bir yaklaşım ile bir çalışma yapıldı. Bu, bizim yaptığımız ulaşım master planının bir alt başlığı. Burada Atatürk, İsmet İnönü, Yüzüncü Yıl, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Anadolu Bulvarı gibi bütün Samsun merkezde büyükşehir sorumluluğunda olan tüm ana arterlerde bu çalışma yapıldı. Buralarda trafik akış hızını, senkronizasyonu bozulan kavşaklar değiştirilecek. Trafik yoğunluğunu azaltacak şekilde dinamik kavşaklar çalışılacak. 100 kavşak üzerinde bu çalışma yapılacak. Özellikle Atatürk Bulvarı Atakum'daki 11 kavşağın düzenlenmesi Karayolları sorumluluğunda olduğu için 1 sene onlarla görüşülerek, proje hazırlanarak gitti. Onay da alındı. Bu akıllı şehir kapsamının içerisinde trafiğin yoğunluğuna göre kavşaklardaki sinyalizasyonu ayarlayacak adaptif kavşak dediğimiz bir sisteme geçiyoruz. Buralarda kameralar olacak. Kırmızı ışık ihlal tespit sistemi var. Park ihlal tespit sistemleri var. Ortalama hız koridorları var. Bu projeyi tamamladık. EGM'den tüm onaylar alındı. Şu anda ASELSAN ile hazırlanan proje kapsamında sanayi iş birliği projesi şeklinde komisyon çalıştı. Bu hafta içerisinde ihaleye çıkmak üzerine bize onay verecekler" şeklinde konuştu.

"Ulaşımda derdimiz hem trafik akış hızını arttırmak hem de emniyeti sağlamaktır"

Ulaşım alanındaki hedeflerden de bahseden Bayram, şunları söyledi:

"Yaptığımız bu çalışmalar Türkiye'de Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemi Strateji Belgesi'nin ve 2021-2023 eylem planının dahilinde bir projedir. Türkiye'de ilk olacaktır. Teknolojinin trafikte yoğun uygulandığı, hayatı rahatlatan çok önemli bir proje olacak. Ana arterlerin hepsinde bu çalışma yapılacak. 76 bölgede dinamik kavşak olacak. 14 bölgede ortalama hız sistemi var. Bu proje yaklaşık 1 sene içerisinde parça parça yapılmış olacak. Ulaşımda derdimiz hem trafik akış hızını arttırmak hem de emniyeti sağlamaktır. Toplu ulaşımda maliyetler oldukça arttı. Bu maliyeti düşürmek için çeşitli alternatifler bulmak lazım. Şehirde toplu taşımadaki ana omurga hafif raylı sitem. Tramvay Üniversite-Tekkeköy arası çalışıyor. Ama Üniversite-Taflan ve Tekkeköy- Çarşamba Havalimanı alanında açık var. Özellikle Taflan tarafında yazın yoğun bir trafik var. Bunu karşılayabilmek için demir yolu pahalı bir çözüm. Daha ekonomik ne olabilir? Bu kapsamda ASELSAN ile çalıştık. Yakın zamanın en önemli uygulamalarından biri olacak 10 elektrikli otobüs üzerinde ihale aşamasındayız. Bu otobüsleri alacağız. Hızlı şarjlı akülü sistem otobüslerimizden verim alınırsa bunu geliştireceğiz."

Meclis gündem maddeleri daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Ayrıca mecliste Nihat Soğu 1. Meclis Başkanvekili, İsmail Sevindik 2. Meclis Başkanvekili seçildi. Yasemin Tasalı ve İbrahim Türkoğlu katip üye seçildi. Cem Emre Çakan, Melek Kubalas Ertaş, Mümin Osman Ertan, Ali Yiğit ve Yavuz Yılmaz ise encümen üyesi seçildi. - SAMSUN