Başkan Dinçer, bayrak töreninde öğrencilerle buluştu

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, okullarda düzenlenen bayrak törenine katılım sağlamaya devam ediyor.



Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Şehit Ali Er Anadolu Lisesinin bayrak törenine katıldı. Meclis üyesi Yakup Kadri Perek ve Oğuz Eren ile birlikte Şehit Ali Er Anadolu Lisesine gelen Başkan Evren Dinçer, Okul müdürü Erdal Aksu, öğretmenler ve öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Zeka Vakfı ve Şehit Ali Er Anadolu Lisesi İşbir birliği ile Türkiye zeka oyunları şampiyonasında büyük başarı gösteren öğrenciler, başkan Dinçer'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilere bir selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Günaydın sevgili gençler. Çok aktif ve dinamik bir okul olduğunuzu gördüm. Birçok liseyi ziyaret ediyoruz ama Şehit Ali Er Anadolu Lisesi ismine uygun kadrosuna uygun şekilde maşallah çok aktif ve dinamiksiniz. Aynı zamanda birçok başarıya imza atıyorsunuz. Bu zeka oyunlarıyla ilgili göstermiş olduğunuz performans hem ilimizde hem ülkemizde göz doldurdu. Ben hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra zamanlarda da benzeri oyunlarda müsabakalarda aynı performansı göstereceğinizi biliyorum. Bu azmi ve kararlılığı hepinizde görüyorum. Üniversite sınavına girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. Zaten sizler lise öğrencileri olarak hayata bir adım önde başlamış bulunmaktasınız. Bundan sonraki süreçte de gayet kararlılıkla devam edeceğinizi ümit ediyorum. Hepinize hayır günler iyi dersler diliyorum" ifadelerini kullandı.



Bayrak töreni sonrası öğrencileri selamlayan Başkan Dinçer, konuşması sonunda her zaman olduğu gibi eline telefonu alarak öğrencilerle öz çekim yaptı. Bayrak töreni sonrası öğretmenler odasında okul müdürü Erdal Aksu, okul idarecileri ve öğretmenlerle bir süre görüşen Başkan Dinçer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Aksaray'da görev yapan 5 bin öğretmen için oluşturdukları hatıra ormanında şehit Ali Er Anadolu lisesi öğretmenleri adına dikilen fidanların sertifikalarını takdim etti. Başkan Dinçer, daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Öğrenciler, sınıflarında "TÜBİTAK lise öğrencileri araştırma projeleri yarışması" üzerinde çalıştıkları projelerini tanıttı. Heyecanlarını Başkan Dinçer ile paylaştı. Başkan Dinçer, öğrencilerle birlikte sıfır atık projesi için okulda oluşturulan atık yönetim sistemi "geleceğe basket at" projesi kapsamında basketbol potası şeklindeki çöp kutularına plastik şişe ve atık pil atarak katkıda bulundu. - AKSARAY