Başkan Dündar'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destekler devam ediyor. Başkan Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşını bağışlayarak destekte bulundu. - HAKKARİ