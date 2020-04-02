Başkan Dündar'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek - Son Dakika

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Başkan Dündar'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
6 saat önce
Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek verdi.
Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destekler devam ediyor. Başkan Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşını bağışlayarak destekte bulundu. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:58 Kaynak: İHA
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