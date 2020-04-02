Son Dakika › Güncel › Başkan Dündar'dan derslerini takip edemeyen öğrencilere televizyon - Son Dakika
Başkan Dündar'dan derslerini takip edemeyen öğrencilere televizyon
6 saat önce
Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, EBA TV'den derslerini takip edemeyen öğrencilerin ailesine televizyon hediye etti.
Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, EBA TV'den derslerini takip edemeyen öğrencilerin ailesine televizyon hediye etti.
Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Dündar, Çukurca ilçe merkezine bağlı Narlı köyünde ikamet eden 8 nüfuslu Karataş ailesinin televizyonlarının yandığını belirterek, "Evdeki öğrenciler EBA TV'den derslerini izlemiyorlardı. Bu bilgiyi alır almaz evde bulunan 5 öğrencimizin derslerinden geri kalmaması için hemen ailemizi ziyaret edip ve çocuklarımız için televizyon aldık. Belediye olarak bütün imkanlarımızla halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:48 Kaynak: İHA
Son Dakika Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı