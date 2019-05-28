Başkan Dündar'dan Yabancı Öğrencilere İftar

Merinos Tren İstasyonu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar yemeğine; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra, Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Emin Uğurlu, Uludağ Üniversitesi Eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, Uludağ Üniversitesi Türk Devletleri, Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) Müdürü Doç. Dr. Erdem Özdemir, Uludağ Üniversitesi Uygur Türkü Öğrenci Başkanı Abdülkadir Abdülkerim ile öğrenciler katıldı.

İftar yemeğinde konuşan Başkan Dündar, "Belediye olarak sosyal faaliyetlerde bulunmaya özen gösteriyoruz.Her gün farklı noktalardaki aşevlerimizde iftar vererek vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz. Özellikle öğrencilerimizle bir araya gelerek, ekmeğimizi ve suyumuzu paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu, bizim zenginliğimiz. Bu çalışmalar, ülkeler arasındaki kardeşliğin, ticaretin, ekonominin ve barışın gelişmesine önemli bir adım" dedi.

Dündar: "Bursa'da Olmanız Sizler İçin Büyük Şans"

Gönül coğrafyasının Bursa'dan başladığını dile getiren Dündar, "Ben de Batı Trakya'dan sizler gibi yabancı bir öğrenci olarak Türkiye'ye geldim. Şükürler olsun ki Allah'ım bu güzel şehre hizmet etmeyi bana nasip etti. Bursa gibi bir şehre gelip öğrenim görüyor olmanız sizler için büyük bir şans. Tarihi Bursa şehrinde bulunuyor olmak, okulda almış olduğunuz bilginin yanında sizlere çok büyük değerler de katmış olur. Bizim kapımız size her zaman açık. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi arttırsın" diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi Uygur Türkü Öğrenci Başkanı Abdülkadir Abdülkerim de gönül köprüsü kurarak buluşmayı tertipleyen Başkan Dündar'a öğrenciler adına teşekkür etti. Çeşitli hediyelerin verildiği iftar yemeğinin sonunda Başkan Dündar, öğrenciler ile birlikte mezuniyet pastası kesti.