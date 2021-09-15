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Başkan Eken; "Sivas artık Türkiye ve dünyaya açılan bir il" - Son Dakika

Başkan Eken; "Sivas artık Türkiye ve dünyaya açılan bir il"

15.09.2021 13:04
Başkan Eken;

Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ile bir araya gelen STSO Başkanı Mustafa Eken, "Sivas artık Türkiye ve dünyaya açılan bir il" dedi.

Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ile bir araya gelen STSO Başkanı Mustafa Eken, "Sivas artık Türkiye ve dünyaya açılan bir il" dedi.

Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve beraberindeki heyet, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken'i ziyaret etti. Ziyarette ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik istişarede bulunuldu. Sivas TSO Rifat Hisarcıklıoğlu VİP Salonda gerçekleşen görüşmede Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, 20 Eylül'de Kazakistan'ın Almatı kentinde açılacak ofisle ilgili bilgi verdi.

"Türkiye'de ki en inci kent"

Başkan Eken, burada yaptığı açıklamada, "Eylül'ün 20'sinde buradan gideceğimiz heyetle Almatı'da açacağımız Dış Ticaret Ofisimizin tüm çalışmalar bitmek üzere. İnşallah 20'sinde orada işadamlarımızla bir araya geleceğiz ve 26 tane firmamızın burada ürettiği ürünlerin yer alacağı standı açacağımız. Valimizle, Belediye Başkanımızla, Büyükelçimizle, Almatı valisi ve işadamlarımızla birlikte Türkiye'ye yakışır güzel örnek bir açılış yapacağız. Burada aslında Kazakistan'la başlamamızın sebebi de oradaki Türk yatırımcılara olan ilgiden kaynaklanıyor. Sivas bu anlamda baktığınızda Türkiye'de ki en inci kent diyorum. Çünkü ulaşım anlamında, güvenlik anlamında inşallah Hızlı Tren seferlerimizin başlamasıyla ulaşım anlamında baktığımız zaman Kazakistan belki 5 saat ama 2 saatte tren 7 saatte Kazakistan'dan bir işadamımız gelip Demirağ OSB'mize, 1'inci OSB'mizi gezme fırsatı bulabilecek, oradaki firmalarla alışveriş yapma fırsatı bulacak. Sivas artık Türkiye ve dünyaya açılan bir il olduğunu da duyurmak istiyorum" dedi.

"1.5 milyarlık Çin piyasasına çıkma imkanınız var"

Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise " Biz, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın Kazakistan'da bir ticaret ofisi açmasından memnuniyetimizi dile getiriyoruz. Çünkü Kazakistan toprak bakımından dünyanın 9'uncu ülkesi. Aynı anda Kazakistan Avrasya ile Avrupa ve Asya'nın kalbidir. Kazakistan üzerinden 1 buçuk milyarlık Çin piyasasına çıkma imkanınız var. Kazakistan üzerinden 180 milyonluk Avrasya birliği ekonomisinin iyi ülkelerine çıkma imkanı var. Ayrıca 50 milyon nüfusu aşan orta Asya piyasasına çıkma imkanınız var. Kazakistan son yıllarda en çok yatırım çeken, gelişen ülkelerden birisidir. Son Birleşmiş Milletler'in 2020 verilerine göre dünyada en çok yatırım çeken 2 farklı kategoride 1'nci sırada yer almış 2019'a göre yüzde 35 daha çok yatırım çekmiş 3,7 milyar dolarlık yabancı yatırım çekmiştir. Kazakistan'ın en çok gelişen, hem sanayi açısından hem Kobileri açısından ve özellikle ticaret açısından orta Asya'nın bir ticaret ve finans merkezi olarak sayılan Almatı'da bu ofisi açmanızı çok doğru bir karar olarak değerlendiriyoruz. Şu anda Kazakistan'da 3 bin 200'e yakın Türk İşadamı faaliyet göstermekte. Kazakistan'da sanayi alanında Türkiye ilk 4 yatırımcılardan birisidir" şeklinde konuştu. - SİVAS

Başkan Eken; Sivas artık Türkiye ve dünyaya açılan bir il
Başkan Eken; Sivas artık Türkiye ve dünyaya açılan bir il
Başkan Eken; Sivas artık Türkiye ve dünyaya açılan bir il
Başkan Eken; Sivas artık Türkiye ve dünyaya açılan bir il

Kazakistan, Yatırım, Türkiye, Sivas, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Eken; 'Sivas artık Türkiye ve dünyaya açılan bir il' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Eken; "Sivas artık Türkiye ve dünyaya açılan bir il" - Son Dakika
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