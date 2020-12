Başkan Elbir'den 'Dünya Kadın Hakları Günü' mesajı - Son Dakika

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir mesajında şu ifadelere yer verdi; "Dünyanın birçok ülkesinden önce, 5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmiş olması sebebiyle de 5 Aralık günü Türk Milleti için ayrı bir öneme sahiptir. Bu, bizim kadınlarımızın geçmişten günümüze her zaman hak ettiği değeri gördüğünün ve hayatın her alanında aktif rol aldığının göstergesidir. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği 1934 yılında Avrupa, Amerika ve Asya'daki birçok ülkede kadınların bu haktan mahrum oldukları unutulmamalıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımdan imkan, ilmi bakımdan da ihtimal yoktur.' Dolayısıyla, bugün her alanda kadın sayısının artıyor olması, değişim ve dönüşümün en somut örneğidir. Tüm kadınlarımızın, bu anlamlı gününü en kalbi duygularımla kutluyor, sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlarımıza başarı, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyor, saygılar sunuyorum." - AYDIN