Başkan Erdem: "Seçilmiş kadınlar olarak Atatürk'e minnettarız" - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 86'ncı yıldönümü nedeniyle özel bir etkinlik düzenlendi. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Seçme ve seçilme hakkını bizlere veren bilge lider, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnettarız" dedi.

Ceyhan Belediyesi Kadın Belediye Başkanı Hülya Erdem tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP Adana Kadın Kolları Başkanı Oya Tekin, İlçe Kadın Kolları Başkanı Öznur Akcan, kadın meclis üyeleri, belediye müdür ve amirleri ile kadın muhtarlar katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Düzenlenen törenin ardından Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Belediye Başkanı Hülya Erdem çarşı esnafı ve kadınlara karanfil takdim ederek günlerini kutladı.

86 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği en önemli günü kadın belediye başkanı olarak Ceyhan'da kutlamanın onurunu yaşadıklarını ifade eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, 5 Aralık varlığımızın temel taşlarından birisi olan kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkını elde ettiği gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'kadınlarımızı geride bırakan toplum geride kalmaya mahkumdur' sözünden hareketle, Bizler Türk Kadınıyız seçer ve seçiliriz. Tüm bu kavramları dilek olmanın ötesine taşıyıp kadınlarımıza güvenli bir ülke sağlamak için bir kadın olarak çalışacağıma söz veriyorum. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın, bu anlamlı gününü en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

CHP Adana Milletvekilli Müzeyyen Şevkin ise, "Bugün Atatürk'ün yapmış olduğu 5 Aralık'ta seçme ve seçilme hakkını 1934'te 86 yıl önce verdiği en önemli günlerden biridir. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağının olmasından dolayı bir gün önce kutluyoruz. Ceyhan belediye başkanımız bir kadın belediye başkanı olarak bu etkinliği düzenlemesinden ötürü kendisini yürekten kutluyorum. İtalya ve Fransa'dan 11 yıl önce, Belçika'dan 15 yıl önce, İsviçre'de tam 36 yıl önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanındığı bu önemli günde kadın belediye başkanımızla, il ve ilçe kadın kollarımızla, kadın meclis üyelerimizle kadın muhtarlarımızla bu önemli günü burada kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı - ADANA