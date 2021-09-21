Üye Girişi
Başkan Fatma Şahin, halat çekme yarışmasında Büyükelçi Meyer-Landrut'u yendi - Son Dakika

Başkan Fatma Şahin, halat çekme yarışmasında Büyükelçi Meyer-Landrut'u yendi

21.09.2021 15:45
Başkan Fatma Şahin, halat çekme yarışmasında Büyükelçi Meyer-Landrut'u yendi, System.String[]

Başkan Fatma Şahin, halat çekme yarışmasında Büyükelçi Meyer-Landrut'u yendi Hareketlilik Haftasında Türkiye 612 belediyeyle birinci Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde "Avrupa Hareketlilik Haftası" kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Başkan Fatma Şahin, halat çekme yarışmasında Büyükelçi Meyer-Landrut'u yendi

Hareketlilik Haftasında Türkiye 612 belediyeyle birinci

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde "Avrupa Hareketlilik Haftası" kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Hareketli yaşama teşvikin merkeze alındığı programda, Başkan Fatma Şahin ve AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, tramvayla Fıstık Park'a giderek vatandaşlarla birlikte yürüyüş yaptı. Başkan Şahin, Büyükelçi Meyer-Landrut'u halat çekme yarışmasında yenerek büyük sevinç yaşadı.

Ulaşımı planlamak ve toplu ulaşım sistemini geliştirmek, bisiklet ve yaya yollarını artırmak, vatandaşları bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahate teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Avrupa Hareketlilik Haftası" kutlama programı, Türkiye Belediyeler Birliği'nin ulusal koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etmesiyle başladı. Büyükşehir Belediye önünde yapılan basın açıklaması sonrasında Başkan Şahin ve protokol, bando ekibinin çaldığı müzik ve bisiklet sürücüleri eşliğinde Vilayet durağından tramvayla Fıstık Park'a hareket etti. "Sağlık için birlikte yürüyelim" yazılı el dövizlerini taşıyan halkla yürüyüş yapan Şahin, parkurun sonunda aynı alanda bulunan bisiklet istasyonun tanıtımı yaptı, 400 gence bisiklet hediye etti.

"Hareketlilik Haftasında Türkiye 612 Belediyeyle Birinci"

Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yapan Başkan Fatma Şahin, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın Avrupa'da 20 yıldır kutlandığını belirtti, 2014 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini aldığında Avrupa Hareketlilik Haftası programına hemen dahil olduklarını söyledi. Şahin, "Her yıl yeni bir sloganla Gazi şehirde yürüyüş parkurlarının bisiklet yollarının kullanımına halkı teşvik ettik. Yaklaşık 3 yıl önce Türkiye Belediyeler Birliği'nde de koordinasyona başladık. Bu özel haftaya ilginin artırılması, belediyelerin halkıyla birlikte çevre bilincini yükseltmesi ve ulaşım çeşitliliğini artıracak çalışmalara öncülük ettik. Bugün, çok özel. Çünkü dünyadaki bütün belediyelerden en fazla başvuru Türkiye'den gitti. 612 belediye, bu hafta bisiklete biniyor, yürüyor, alternatif ulaşım kanallarını kullanıyor. Karbondioksit salınımını azaltacak, hava kirliliğini en aza indirecek faaliyetlerde bulunuluyor. Bunun yanında 112 belediyemiz de altın kurala uyarak bu özel hafta için bütün koşullarını yerine getirdiğini söyledi. Şu anda dünyada İspanya 457 belediye ile ikinci sırada bizi takip ediyor. Akabinde Avusturya geliyor. Biz bugün sağlıklı ve güvenli ulaşım için tramvaya bineceğiz. Halkımızla birlikte yürüyeceğiz, bisiklete bineceğiz. Çünkü pandemi süreci bizlere gösterdi ki toplu taşımadan bireysel taşımaya geçtiğinde karbondioksit salınımı daha da artıyor. En büyük tehlike bu. Bisiklet kullanımını artırmalıyız. Yürüyüşümüzü artırmalıyız. Karbondioksit salınımını azaltacak ulaşımları daha çok kullanmamız gerekiyor. Bu farkındalığı artırmak için bir taraftan bisiklet yolları yapıyoruz bir taraftan da yarışmalar düzenleyerek çocuklarımıza bisiklet hediye ediyoruz. Bu çalışmaların sonunda da daha sağlıklı ve güvenli ulaşımı hem kendi şehrimizde hem de bütün dünyada temin etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut ise, "Gaziantep'te bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Özellikle Avrupa Birliği Hareketlilik Programı çerçevesinde burada bulunmak beni ayrıca mutlu ediyor. Bu vesileyle 612 belediyenin katılımıyla hareketlilik haftasının ilk sırasında yer alan Türkiye'deki belediyeleri ve ulusal koordinatörlüğünü üstlenen Türkiye Belediyeler Birliğini tebrik ediyorum. Ulaşımda emisyonlar her geçen gün artıyor. Bu hafta çerçevesinde ve yıl boyunca da bu grafiği tersine çevirmek için mücadele vereceğiz. Sağlıklı bir gelecek için toplu taşıma ve yürüyüş yapmak son derece önemli. Hava kirliliğini azaltmak mümkün. Karbondioksit salınımını azaltmak mümkün. Trafik sıkışıklığını, yollarda meydana gelen kazaları ve bunların sonucunda yaşanan ölümleri azaltmak mümkün. Ben bu çerçevede herkesin yaşam alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmesi ve yeni nesiller için yeniden düşünmesini istiyorum. Tabi ki Başkan Fatma Şahin'le sadece Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı sıfatınızla değil, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da sizinle çalışıyoruz. Birlikte yürüttüğümüz ortak projelerden gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ikinci etabında protokolün 2021 yılında "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" temasıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın anlam ve önemine dair konuşmalar festival parkta devam etti. Festival Park'ta konuşmalarına yer verildi. Gaziantep AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, Avrupa Hareketlilik Haftası kutlama programında bulunduklarını ifade ederek, "Bireysel ulaşımın toplu ulaşıma evirilmesi için 2002 yılından günümüze ulaşım ana planlarımızla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şehirlerdeki trafik karmaşalarının önüne geçmek adına yapılan bu çalışma tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elzem" dedi.

Gaziantep AK Parti Milletvekili Dr. Derya Bakbak da Gaziantep'te alternatif ulaşım araçları arasında bulunan bisiklet dağıtımlarının yapıldığı yarışmaların sık sık organize edildiğini dile getirerek, "Yaşamın çok büyük bir değişim içerisinde. Bütün dünya değişiyor. Şehirlere göçün artması, sanayi şehri olmamız gibi özellikler, kentimizin hareketliliğini her zaman artıran etmenler olmuştur. Kentimizi daha yaşanabilir, daha mutlu kılmak adına bisikletlerimiz ve bisiklet yollarımız yaşamımıza güçlü bir anlam katıyor" diye konuştu.

Kutlama programının son etabında ise protokol, vücut kitle indeksi ölçümleri ile diyetisyen ve spor etkinliklerinin yapıldığı etkinlik çadırlarını ziyaret etti.

Başkan Fatma Şahin, halat çekme yarışmasında Büyükelçi Meyer-Landrut'u yendi
Başkan Fatma Şahin, halat çekme yarışmasında Büyükelçi Meyer-Landrut'u yendi
Başkan Fatma Şahin, halat çekme yarışmasında Büyükelçi Meyer-Landrut'u yendi
Başkan Fatma Şahin, halat çekme yarışmasında Büyükelçi Meyer-Landrut'u yendi

Fatma Şahin, Büyükelçi, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Fatma Şahin, halat çekme yarışmasında Büyükelçi Meyer-Landrut'u yendi - Son Dakika


Son Dakika

Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor 15:44 Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor Sedat Peker hakkında 15:36 Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor 15:29 F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor
Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti 15:22 Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük 15:18 Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü 15:17 Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı 14:39 İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı

Son Dakika Haberleri
15:36 Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi
15:28 F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor
15:21 Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti
15:17 Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük
15:16 Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü
15:10 4 kişinin saldırısına uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor
14:50 Alex Telles'ten yıllar sonra Didier Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı
14:48 SİHA, TB2 modeliyle TEKNOFEST'te yoğun ilgi gördü
14:45 Gökbey helikopterinden şov! Teknofest'e özel uçuş gösterisi yapacak
Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir         
15:46
Messi, boşu boşuna hocasını ateşe atmış! Pochettino kararında haklı çıktı Messi, boşu boşuna hocasını ateşe atmış! Pochettino kararında haklı çıktı         
15:38
THY iç hat uçuşlarında pandemi nedeniyle iptal edilen ikram servisine yarın yeniden başlıyor THY iç hat uçuşlarında pandemi nedeniyle iptal edilen ikram servisine yarın yeniden başlıyor         
15:33
KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor         
15:28
Olay görüntüleri ortaya çıktı! Ustasını 5 saat bıçakla rehin alan garson, öncesinde bir de gasbetmiş Olay görüntüleri ortaya çıktı! Ustasını 5 saat bıçakla rehin alan garson, öncesinde bir de gasbetmiş         
15:22
Ünlü Yatırım Holding, 300 milyon lira sermeye ile yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu Ünlü Yatırım Holding, 300 milyon lira sermeye ile yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu         
15:18
4 kişinin saldırısına uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz 4 kişinin saldırısına uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz         
15:10
Alex Telles'ten yıllar sonra Didier Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı Alex Telles'ten yıllar sonra Didier Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı         
14:51
Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü         
14:30
6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu         
14:24
Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi         
14:00
Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi         
13:48
Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti         
13:14
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti         
12:10
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 15:51:30. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Fatma Şahin, halat çekme yarışmasında Büyükelçi Meyer-Landrut'u yendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement