Son Dakika Haberleri: Başkan Genç, CHP ve İyi Parti İlçe Başkanlıklarını Ziyaret Etti

Başkan Genç, CHP ve İyi Parti İlçe Başkanlıklarını Ziyaret Etti

47 dakika önce

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti.

Başkan Genç, CHP ve İyi Parti İlçe Başkanlıklarını Ziyaret Etti, System.String[]
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilk olarak CHP İlçe örgütünü ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Reşit Doğan, Kadın Kolları Başkanı Nafiye Özdemir, Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Gökçe, yönetim kurulu üyeleri ile CHP eski İlçe Başkanı Zekeriye Altun, Eski Kadın Kolları Başkanı Hanife Aldemir ilçe binasında Başkan Genç'i karşılayarak yeniden Aday gösterilmesi nedeniyle duydukları memnuniyeti bildirdiler.

Seçim çalışmalarına başladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Genç, "31 Mart Yerel seçimlerinde tüm ilçe ve Büyükşehir Belediye Başkanlıklarını kazanmak istiyoruz. Bunun içinde el ele vererek yaptığımız ve yapacağımız hizmetleri herkese anlatacağız. Döşemealtı'nın her noktasına ulaşarak yine Cumhuriyet Halk Partisini iktidar yapacağız" diye konuştu.

Genç daha sonra Reşit Doğan ile birlikte İYİ Parti Döşemealtı İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Genç, burada İlçe Başkanı Kazım Gedik ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. İYİ Parti İlçe Başkanı Kazım Gedik, Döşemealtı Belediye Başkanı Genç'e ve İlçe Başkanı Reşit Doğan'a teşekkür edip, başarı dileklerini iletti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:39 Kaynak: İHA

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