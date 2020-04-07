Başkan Genç yardım kolisi, dezenfektan ve maske dağıttı - Son Dakika

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerine giderek gıda kolisi, maske ve dezenfektan verdi, "Evde Kalın" mesajıyla da vatandaşları uyardı.



Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında görülen Korona virüse karşı Döşemealtı ilçesinde toplum sağlığını korumak ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla başta Antalya Valiliği, İlçe Kaymakamlığı ve Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdüren Döşemealtı Belediyesi tedbirlerini en üst noktaya çıkarttı. Hizmet binası, kent ve mahalle meydanları, cadde ve sokaklar ile kamusal alanları ilaçlı su ile dezenfekte eden belediye diğer taraftan da İlçe Kaymakamlığınca belirlenen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara gıda yardımında bulunuyor. Belediye, yardım kolileri götürdüğü 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerini de dezenfekte etmişti. Belediye, maske zorunluluğu getirilmesiyle birlikte başta kapalı pazaryerleri olmak üzere vatandaşların evlerine giderek maske ve dezenfektan dağıtımına da başladı.



"Ev ev dağıtıma başlandı"



Vatandaşları evlerinde ziyaret ederek yardım kolisi, maske ve dezenfektanları kendi elleriyle teslim eden Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç "Evde kalın sağlıkla kalın" uyarısıyla da toplumsal mesajlar verdi. Başkan Genç yaptığı açıklamasında, "Korona virüsüne karşı tedbirlerimizi en başında aldık. İlçemiz de yapılması gereken her şeyi planlı ve programlı bir şekilde gerçekleştirdik. İlçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın maske ve dezenfektan ihtiyacını karşılamak için hazırlıklarımızı yaptık. Şuanda ekiplerimiz ev ev dağıtımına başladı. Ayrıca yine ihtiyaç sahibi olan, işten çıkartılan, kirada oturan başka bir gelir kaynağı olmayan vatandaşlarımızın bu süreçte temel gıda ihtiyaçlarını da karşılamaya gayret gösteriyoruz. Benim hemşehrilerimden ricam bu salgını bertaraf edilene kadar evlerinden çıkmamaları. Biz Yerel yöneticiler olarak sizlerin emrindeyiz" dedi. - ANTALYA