Başkan Gökhan Yüksel çalışmaları yerinde inceliyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başkomutan Caddesi'nde devam eden peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde denetledi. Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince daha önce kaldırımları yapılan caddede, şimdi de çim serim işlemi ve ağaçlandırma yapıldı.



Ziyaret sırasında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "İlçemizin çehresini yenilemeye, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Başkomutan Caddesi üzerindeki yapılan peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledik. Bu anlamda çalışmalarımız hız kesmeden, vatandaşlarımızın daha yeşil ve refah bir çevrede yaşayabilmeleri için devam edecek" diye konuştu.



Başkomutan Caddesi



Başkomutan Caddesi, Kartal Belediyesi tarafından gerçekleştirilen istimlak ve yıkım çalışmalarının ardından uzatılarak Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Caddesi'ne bağlanan ve bölgenin trafik yükünü oldukça hafifleten bir caddedir.



Kartal Belediyesi tarafından açılan cadde sayesinde özellikle işe gidiş ve işten dönüş saatlerinde tıkanma noktasına gelen trafik sorunu da büyük ölçüde çözüldü. - İSTANBUL