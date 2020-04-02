Başkan Güder yaşlıların gönlünü alıyor - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşları telefonla arayarak destek oldu.



Battalgazi Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı bir taraftan dezenfekte çalışmalarını devam ettirirken diğer yandan vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürüyor. Özellikle virüs bulaşma riski daha yüksek olan yaşlı ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşlara uyarılarda bulunan belediye ekipleri, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çalışmaların yanı sıra yaşlılara moral vermek isteyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, evlerinden çıkmayan vatandaşları telefonla tek tek arayarak destek oldu. Çöşnük mahallesinde oturan Mehmet Tatar ve Hatice Denizli, Taştepe mahallesinde oturan Cemile Tencere, Ataköy mahallesinde oturan Ali Demirci ve Başharık mahallesinde oturan Emine Kaya'yı telefonla arayarak ihtiyaçları olup olmadığını soran Başkan Güder, "Vatandaşlarımızın her daim yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Vatandaşımıza bir telefon kadar yakınız" dedi.



Güder, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Sağlık Bakanlığımıza vermiş olduğu talimatla gerekli önlemler hususunda çalışmalar yapıldı. Tabi burada alınan tedbirler ve insanlarımızın evde kalması çok çok önemli. Bu hastalığın bulaştırıcı özelliğinin olması nedeniyle vatandaşlarımıza 'Evde kal, evde hayat var' diyoruz. Bu hususta Türkiye olarak gereken ihtimamı ve hassasiyeti gösteriyoruz. Ama burada önemli olan bu hassasiyeti hepimizin göstermesidir. Bu virüsü bizler hep birlikte yeneceğiz. Şuan beklentimiz bu virüsün ülkemizde, ilimizde, ilçemizde hastalık yapabilme yeteneğini kaybetmesi. Onun için gerek hükümetimiz olsun gerekse de biz yöneticiler olalım, hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Özellikle çevremizi dezenfekte ederek, mikrop öldürücü özelliği bulunan kolonyaların kullanmasını öneriyoruz. Belediye olarak da insanların yoğun olarak bulundukları alanları 7 gün 24 saat ekiplerimiz dezenfekte ediyor. Oluşturmuş olduğumuz diğer ekiplerimiz ise 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına koşuyorlar. Battalgazi Belediyesi olarak aldığımız tedbirler en üst seviyededir ve vatandaşlarımızın her daim yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Vatandaşımıza bir telefon kadar yakınız" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Battalgazi Belediyesi olarak tedbirlerini en üst seviyede tuttuklarını belirten Başkan Güder, İçişleri Bakanlığı'nın korana virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik aldığı sokağa çıkma yasağı kararının ardından ilçedeki birçok vatandaşın ihtiyaçlarının giderildiğini de belirtti. - MALATYA