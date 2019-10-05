Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Bursa'nın Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret etti.



Ziyaret esnasında Nilüfer Başkan Turgay Erdem'e 'hayırlı olsun' dileklerinde bulunan Nurettin Güney, çalışmalarında başarılar diledi. Susurluk'un ekonomik ve tarımsal yapısı hakkında bilgiler veren Başkan Güney, başta sağlık turizmi olmak üzere uygulayacakları projeler için Nilüfer Belediyesi'nin bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak istediklerini dile getirdi. Nilüfer Belediyesi ile kardeş kent olmak istediklerini de belirten Başkan Nurettin Güney, Susurluk'un kendilerinden büyük beklentileri olduğunu ifade ederek, "Bizim yerimizde sayma lüksümüz yok. Bizim farkındalık oluşturup bölgemize insanımıza faydalı olmamız gerekir. Birçok kaynak ve özelliğe sahip Susurluk'u hak ettiği değere ulaştırmak istiyoruz" dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, iş birliği için gerekeni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Nilüfer Belediyesi'nin çalışmalarıyla Türkiye'de birçok kurum ve kuruluşa örnek olduğunu belirten Turgay Erdem, Susurluk Belediyesi'ne de kapılarının açık olduğunu ifade etti. - BALIKESİR