Son Dakika Haberleri: Başkan Gür'den Ev Ziyaretleri

Başkan Gür'den Ev Ziyaretleri

1 saat önce

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan adayı gösterilen Cüneyt Epcim; Tekin, Kaçar ve Demir ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Başkan Gür'den Ev Ziyaretleri, System.String[]
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan adayı gösterilen Cüneyt Epcim; Tekin, Kaçar ve Demir ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Hakkari Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim; AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münever Ertuş ve beraberindeki partililerle Bağlar Mahallesi sakinlerinden Ali Tekin, Pehlivan Mahallesi sakinlerinden Hazal Kaçar ile Bağlar Mahallesi sakinlerinden Davut Demir'i evini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiler. Başkan Epcim, özelikle kadınlara yönelik projeleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

Ailelerle sohbet eden AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır dedik ve yaptık. Son iki yıl içerisinde çok ciddi bir değişim ve dönüşümün yaşandı. Başkanımız, Hakkari'de yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kurmuş, sevgisini kazanmış. İki yılık süre zarfında da Hakkari'de özlem duyduğumuz hizmetlerin yüzde 20'sini tamamlamıştır. 31 Mart seçimleri bizler için çok önemlidir. Biz Hakkari'de yapılacak olan seçimin yüzde 100'üne talibiz. Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği gibi yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Başkanımızın da Hakkari'de son iki yıllık zaman zarfında yaptığı çalışmalara bakıldığı zaman, aslında çok daha büyük çalışmaların ve Hakkari halkının bu hak ettiği hizmetleri yaptığını görüyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri ise, yapılan hizmetlerin göz önünde olduğunu belirterek, kısa sürede yapılan bu güzel hizmetlerden dolayı Başkan Epcim'e teşekkür ettiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:48 Kaynak: İHA

Cüneyt Epcim, Hakkari, Güncel
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