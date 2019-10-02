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Başkan Hürriyet, kadın temsilini anlatacak

40 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Hürriyet 25 ülkeden konuşmacının katılacağı Marmara Uluslararası Kent Forumu'nda Yerel Yönetimlerdeki Kadın Temsilini anlatacak.

Başkan Hürriyet, kadın temsilini anlatacak, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Hürriyet 25 ülkeden konuşmacının katılacağı Marmara Uluslararası Kent Forumu'nda Yerel Yönetimlerdeki Kadın Temsilini anlatacak.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İstanbul'da ilk kez düzenlenecek ve göçten iklim değişikliğine, şehir teknolojileri ve inovasyondan kamusal mekana kente ilişkin birçok konunun konuşulacağı Marmara Uluslararası Kent Forumu'na konuşmacı olarak katılacak. Başkan Hürriyet konuşmasında Yerel Yönetimlerde Kadın Temsili konusunda bilgi verecek. 25 ülkeden 3 binden fazla katılımcının gelmesi beklenen forumda göçten iklim değişikliğine, şehir teknolojileri ve inovasyondan kamusal mekana kente ilişkin birçok konuyu tartışmaya açılacak.


Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan forum kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün saat 16.00'da "Cam Tavanı Kırmak: Yerel Yönetimlerde Kadın Temsili" konusunda bilgi verecek. - KOCAELİ

Hürriyet, Marmara, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:43 Kaynak: İHA
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