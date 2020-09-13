Başkan Hürriyet muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Başkan Hürriyet muhtarlarla buluştu

İzmit Belediyesi Fatma Kaplan Hürriyet Muhtarlar Günü dolayısıyla İzmit'te görev yapan mahalle muhtarlarını Sarısu Gençlik Kampı'nda ağırladı.

Başkan Hürriyet muhtarlarla buluştu, System.String[]

İzmit Belediyesi Fatma Kaplan Hürriyet Muhtarlar Günü dolayısıyla İzmit'te görev yapan mahalle muhtarlarını Sarısu Gençlik Kampı'nda ağırladı.

İzmit Belediyesi, Muhtarlar Günü dolayısıyla İzmit'te görev yapan mahalle muhtarlarını Sarısu Gençlik Kampı'nda buluşturdu. İzmit'in muhtarları, İzmit Belediyesi tarafından yapılan yenileme işlemleriyle birlikte güzel bir tesis haline getirilen Sarısu Gençlik Kampı'nın ilk misafirlerinden oldu. 102 mahalle muhtarının bulunduğu İzmit'te muhtarlar üçerli gruplar halinde üç hafta sonu boyunca bu tesiste ağırlanacak. Muhtarlar gününe özel gerçekleşen geceye CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, İzmit Belediyesi Muhtar Hizmetleri Koordinatörü Süleyman Şen, İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl ve ilk grubun yer aldığı İzmit'in mahallelerinde görev yapan muhtarlar katıldı. Muhtarların vatandaşa hizmet kapsamında gösterdiği yoğun tempoya kısa bir ara veren muhtarlar, iki gün boyunca Sarısu Gençlik Kampı'nda keyifli anlar yaşadı. Gündüz tesisin hizmetlerinden yararlanan muhtarlar akşam ise Taner Eyüpoğlu konseriyle büyük coşku yaşadı.

Hep birlikte Karadeniz manzarası eşliğinde yenilen yemeklerin ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Sarısu Gençlik Kampımız için çok çaba harcadık. Küçük bütçelerle büyük işler çıkartmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz de burayı ziyaret ettik. Burası adeta bir mezbelelikti. Burayı harika bir tesis haline getirdik. Buranın yenilenmesine ve bu kadar güzel bir hale getirilmesinde emeği olan bütün personelimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bu bölgede yaşayan vatandaşlar içinde küçük bir istihdam kapısı oldu. Burada çalışan resepsiyon görevlisi, kat görevlisi, aşçı ve diğer personellerimizi bu bölgenin insanlarından seçtik" diye konuştu.

İzmit'in muhtarlarıyla uyumlu bir şekilde çalıştığını ifade eden Hürriyet, "Muhtarlar günümüz Ekim ayında fakat havalar serinleyeceğinden dolayı sizleri bugün burada ağırlamak istedik. Sarısu Gençlik Kampı'nın ilk misafirleri arasında yer almanızdan dolayı mutluluk yaşıyorum. Biz muhtarlarımızla eşit, adil ve tarafsız bir şekilde kol kola çalışmaya devam ediyoruz. Bir kez daha Ekim ayında kutlanacak Muhtarlar Gününüzü kutluyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 12:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Hürriyet muhtarlarla buluştu - Son Dakika

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