Başkan İmamoğlu ve Bozkurt projeleri inceledi - Son Dakika

Başkan İmamoğlu ve Bozkurt projeleri inceledi

Başkan İmamoğlu ve Bozkurt projeleri inceledi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve İBB yönetimiyle birlikte Esenyurt'ta yapımı devam eden projeleri inceledi.

Başkan İmamoğlu ve Bozkurt projeleri inceledi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve İBB yönetimiyle birlikte Esenyurt'ta yapımı devam eden projeleri inceledi. İmamoğlu, Bozkurt ve beraberindekiler sırasıyla Turgut Özal Mahallesi İSKİ Alanı Park Yapımı, Adile Naşit Bulvarı Otopark İnşaatı, Haramidere Dere Islahı, Esenyurt Devlet Hastanesi Kavşağı Ulaşım Planlama ve Haramidere-Kıraç İmar Yolu İnşaatı Fen İşleri projelerini gezdi.

Yağmur altında inceleme

Geziyle ilgili değerlendirmesini, son olarak 23 Haziran 2020'de yaşanan sel felaketiyle gündeme gelen Haramidere üzerindeki köprüde sağanak altında yapan İmamoğlu, "Belediye Başkanımızla Esenyurt ilçemizde, muhtelif noktalardaki hem altyapı hem üst yapı şantiyelerimizi geziyoruz. En kritik noktalardan birindeyiz, zira buradaki selde yaşanan travmayı hepimiz biliyoruz. Bir misafirimiz de hayatını kaybetmişti. Bunun yaşanmaması adına İSKİ yoğun bir çalışma içerisinde. Yapılan hem yeni hatlar hem dere yatağının genişletilmesi, inşallah buradaki sorunu kalıcı olarak çözecek. Ama ne yazık ki çözüm burada bitmiyor, devamı var. Bütün bunları aşmak için de burada yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Çözüm bizde"

Çalışmaları Esenyurt Belediyesi ile koordineli bir şekilde yürüttüklerini söyleyen Başkan İmamoğlu, "Öncelikli alanları belediyemizle konuşuyoruz. Her belediyede olduğu gibi, Esenyurt Belediyesi'yle beraber, koordineli iş üretme çabası içindeyiz. Ne yazık ki İstanbul'un en yoğun göç alan, en yoğun nüfusunun var olduğu ve aynı şekilde de artmaya devam ettiği Esenyurt ilçemize, başta altyapı olmak üzere, birçok konuda hızlı yatırımlar, hızlı tedbirler almak zorunluluğumuz var. Artık çözüm bizde. Çalışacağız. Allah'ın izniyle, çok hızlı bir şekilde birçok konuyu çözüme kavuşturacağız" diye konuştu.

Esenyurt'a beş dönümlük park

Başkan İmamoğlu ile birlikte projeleri inceleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Turgut Özal Mahallesi'nde İSKİ arazisi üzerine yapılan 5 dönümlük mahalle parkıyla ilgili, değerlendirmelerde bulunarak şunları ekledi, "Mahallemiz müthiş rahatlayacak bu park sayesinde. Biz bir iki yer daha kamulaştırıyoruz. Oralara da yapmaya çalışacağız ama böyle küçük küçük parklar en azından çevredeki insanlar için iyi olacak. Toplanma alanı olarak da kullanılabilir" dedi.

Başkan İmamoğlu ve Bozkurt projeleri inceledi
Başkan İmamoğlu ve Bozkurt projeleri inceledi
Başkan İmamoğlu ve Bozkurt projeleri inceledi
Başkan İmamoğlu ve Bozkurt projeleri inceledi

Kemal Deniz Bozkurt, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Esenyurt, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Başkan İmamoğlu ve Bozkurt projeleri inceledi - Son Dakika

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